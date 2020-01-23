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AK Parti Milletvekili Kaya, vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, "Halk Buluşması" kapsamında, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

23.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:30AK Parti Milletvekili Kaya, vatandaşlarla bir araya geldi
AK Parti İsmail Kaya, "Halk Buluşması" kapsamında, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Kaya, AK Parti İl Başkanlığı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla buluşmanın onların sorunlarına çözüm üretmenin önemli olduğunu ifade eden Kaya, "Meclis çalışmalarımızdan fırsat buldukça kentimizde ziyaretler gerçekleştiriyor, halkımızla buluşuyoruz. Sorun ve taleplerden anında çözüm üretebileceklerimizi ilgili yerlerle görüşerek çözmeye çalışıyoruz. Notlarımızı da alarak takibini yapıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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