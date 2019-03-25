AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 560 Bin Liralık Kol Saatini Çaldırdı

Geçen günlerde Bangkok'a giden AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, HUBLOT markasının kendisi için özel olarak ürettiği ve dünyada sadece 100 tane olan 560 bin liralık saatini havalimanında çaldırdı.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Sofuoğlu, Bangkok havalimanında çalınan saati için Instagram hesabından yaptığı paylaşımla HUBLOT firmasından yardım istedi.

Saatinin fotoğrafını paylaşan Sofuoğlu altına da "ÇALINDI! Bu Hublot özel üretim ve dünyada sadece 100 tane var bu da 1. HUBLOT Turkey benim için özel üretmişti ama geçen hafta Bangkok havalimanında çalındı!!! Umarım Hublot bulmam için bana yardım eder."