AK Parti Milletvekili Menekşe'den yeni yıl mesajı

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Menekşe yayınladığı mesajda, her alanda umutların, beklentilerin yeşerdiği, sevinçlerin tazelendiği yeni bir yıla girildiğini belirterek, şunları ifade etti:



"Acı olayları, güzel anıları ve sevinçleriyle dolu bir yılı daha geride bırakıyor, yeni bir yıla giriyoruz. Önümüzdeki yıl, geleceğimizin daha güzel olması için hepimizin üzerine sorumluluklar düşüyor. Özveriyle çalışmalı, empatiyi, diyaloğu daha fazla önemsemeli, dünyadaki teknolojik dönüşümün öncüsü olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 2020'yi selamlarken; demokrasi ve ekonomisi ile güçlü, refah içinde bir Türkiye inancıyla 2020 yılının tüm insanlığa güzellikleriyle gelmesini diliyorum." - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA