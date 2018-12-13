AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: "Belediye Başkanı Bahçeci, Halkın Gönlünde Yer Almış ve...

13 Aralık 2018 Perşembe 10:07



13 Aralık 2018 Perşembe 10:07

AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, yazılı yaptığı açıklamada 3. kez Kırşehir'de Belediye'ye aday gösterilen Yaşar Bahçeci'nin halkın gönlünde yer edinmiş olduğunu belirtti.Milletvekili Kendirli tarafından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanı Bahçeci, 10 yıldır hizmetleri ve başarılarıyla Kırşehir halkının gönlünde müstesna bir yer edinmiş, 3. kez Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile aday gösterilmiştir. İnanıyorum ki; bundan sonraki süreçte de tecrübesi ve becerisini Kırşehir'e hakkettiği güzellikleri daha fazla sağlayacak hizmetlere yansıtacaktır. Kırşehir milletvekili ve bu toprakların bir evladı olarak böylesine başarılı ve tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir Belediye Başkanına sahip olduğumuz için şanslıyız. Kırşehir'in gelişmesinden ve belediyenin çalışmalarından vatandaşlarımız çok memnunlar ve büyük mutluluk duyuyorlar.Göreve geldiği günden günümüze kadar uzanan süreçte İlimizin karşılaştığı güçlüklerin üstesinden başarıyla gelen bir siyasi bilgi ve yeteneği olan değişim, kalite ve fark oluşturan yönetim anlayışı ile 10 yılda Kırşehir'in çehresi değişti. Her daim vatandaşın yanında ve en ufak sorunu bile çözebilmek için bütün imkanlarını kullanan Başkan, sadece rutin belediye hizmetleri de yapmıyor.Kırşehir de çok sayıda sosyal ve kültürel projelerde yaptı yapmaya da devam ediyor."denildi. - KIRŞEHİR