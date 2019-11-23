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AK Parti milletvekili Pektaş: Dipsiz Göl bir buzul gölü değildi; Kazıya asla izin verilmemeliydi

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, bilim adamlarının yaptığı incelemeler neticesinde, Gümüşhane merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içindeki alanda bulunan gölün (Dipsiz Göl), bir buzul gölü olmadığının tespit edildiğini söyledi

23.11.2019 18:53 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:53AK Parti milletvekili Pektaş: Dipsiz Göl bir buzul gölü değildi; Kazıya asla izin verilmemeliydi
AK Parti Cihan Pektaş, bilim adamlarının yaptığı incelemeler neticesinde, Gümüşhane merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içindeki alanda bulunan gölün (Dipsiz göl), bir buzul gölü olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Bu alanda define aramak maksadıyla müracaatta bulunulduğunu belirten Pektaş, ilgili kurumların da olumlu görüşleri alındıktan sonra sit alanı olmayan, ayrıca burasının herhangi bir korunan alan statüsünde de bulunmadığı gerekçesiyle rapor hazırlanarak kazıya izin verildiğini ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com

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