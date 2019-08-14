AK Parti Milletvekili Şimşek, Malazgirtli vatandaşlarla bayramlaştı

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, beraberindeki AK Parti Muş İl Başkanı Rahmettullah Yaktı ve çok sayıda partili ile Malazgirt ilçesine bayram ziyareti için geldi. Vekil Şimşek ve beraberindeki heyet, AK Parti İlçe Başkanlığında İlçe Başkanı Kenan Deniz ve Malazgirt ilçe teşkilatı tarafından karşılandı. Milletvekili Şimşek, Malazgirt halkının bayramını tebrik ederek, Kurban Bayramı’nın Malazgirt ilçesine, Türkiye’ye ve İslam alemine huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Vekil Şimşek, “Malazgirt ilçemiz şu an şantiyeye dönmüş vaziyette. Cengiz Başkanımı tebrik ediyorum. İlçemizde çok önemli çalışmalar var. Cumhurbaşkanımız gelecek. Çok yoğun çalışmalar devam ediyor. Türkiye’nin birçok yerinde çalışma olmazken, Malazgirt ilçemiz adeta inşaat alanına döndü. Bizlerin ve belediyemizin girişimleri üzerine Malazgirt Belediyemize dört tane araç hibe geliyor. Tarihi Malazgirt ilçemiz çok değil iki yıl içinde çok modern bir ilçe olacak. Malazgirt halkımız için ne kadar hizmet etsek azdır. Tüm Malazgirt halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerime kutlarım" dedi.

İlçe Emniyet Teşkilatında görev yapan emniyet mensuplarının bayramını tebrik eden Vekil Şimşek ve beraberindeki heyet, daha sonra Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Vekil Şimşek, son olarak Kaymakamı Emre Yalçın’ı makamında ziyaret ederek, Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Kaymakam Emre Yalçın’ın makam odasında bir süre sohbet eden Mehmet Emin Şimşek ve beraberindeki heyet daha sonra ilçeden ayrıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA