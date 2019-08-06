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Ak Parti Milletvekili Şimşek'ten taziye ziyareti

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuğun ailelerine taziyede bulundu.

06.08.2019 17:39 Ak Parti Milletvekili Şimşek'ten taziye ziyareti
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Murat Nehri'nde boğulan 4 çocuğun ailelerine taziyede bulundu.
Şimşek ve beraberindeki AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Beşçatak köyüne geldi.
Köydeki taziye evinde çocukların ailelerini ziyaret eden Şimşek ve beraberindekiler, başsağlığı dileklerini iletti.
Şimşek, daha sonra Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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