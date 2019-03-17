AK Parti Milletvekili Taşar Turizmcilerle Bir Araya Geldi

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar
ile AK Parti Tatvan
Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Geylani
, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen toplantıda turizmcilerle bir araya geldi.
Tatvan'daki bir otelde turizmciler tarafından düzenlenen toplantıya katılan Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, turizm ve yatırımın huzurlu olan yerde yeşerdiğini, ticaret ve paranın da huzuru sevdiğini söyledi.
Tatvan'ın huzurlu bir şehir olduğunu ve burada turizmi geliştirmek için sıkı bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Cemal Taşar, şöyle konuştu;
"Tatvan'da huzur varsa, turizm de var. Bizim için öncelikli olan bölgede huzuru sağlamak ve buraları turizm bölgesi yapmaktır. Biz seçim çalışması öncesi ve seçim çalışması süresince aralıksız olarak ilimiz ve ilçelerimizin daha da çok kalkınması için çalışmaları yürüttük ve bu çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız çalışmalar kapsamında bölge turizmini kapsayan ve aynı zamanda ulaşıma büyük katkı sunan Van Gölü
Ekspresi'ne 2 vagon daha ilave ettik ve daha fazla vagon ekleme çalışmalarımız sürüyor. Aynı zamanda havaalanı çalışmasını devam ettiriyoruz. Buna ek olarak 2 yıl önce ihalesi yapılmış olan Tatvan çevreyolu sorununu İnşallah çözeceğiz. Van Gölü'nün Tatvan sahili kıyı şeridinde bir kesim afetten çıkarılıyor ve bu da 700 arsanın afetten kurtulması demektir. Milli Parklar Genel Müdürlüğü
ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, bölgemiz turizmine çok katkısı olan Nemrut Dağı
ve Nemrut Krater Gölü kenarında doğaya uyumlu sosyal tesisler oluşturulacak. Biz AK Parti olarak hizmet için varız ve İnşallah Mehmet Emin Geylani kardeşimizle birlikte Tatvan'a çok daha fazla güzellik katacağız."
Kısa bir konuşma yapan AK Parti Tatvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Geylani de Tatvan'da ticari alanların oluşturulması ve turizmin gelişimi için çok sayıda proje hazırladıklarını söyledi.
Toplantıya, İpek Yolu
Kültür ve Turizm Derneği ile Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği üyeleri katıldı.
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Kaynak: AA