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AK Parti Milletvekili Toprak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

25.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:04 AK Parti Milletvekili Toprak, AA'nın
AK Parti Muhammed Fatih Toprak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Toprak, Anadolu Ajansı Adıyaman Bürosu'nu ziyaret ederek muhabirlerle görüştü. Ziyarette, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Toprak, kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Toprak, oylamaya sunulan fotoğrafların tamamının çok güzel ve anlamlı olduğunu belirterek "Hayırlı olmasını temenni ediyorum. 'Millilerden asker selamı' karesini çok beğendim ve o fotoğrafa özellikle oy verdim. Tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış da oylamaya katılarak haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" karelerinden yana tercihini kullandı.

Muhammed Fatih Toprak, Milletvekili, Adıyaman, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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