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AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal'dan sağlık çalışanlarına kahvaltı ikramı

AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal'dan sağlık çalışanlarına kahvaltı ikramı Kendisi de göz doktoru olan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat Devlet Hastanesi başta olmak üzere özel hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına kahvaltı ikramında bulundu.

30.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:14
AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal'dan sağlık çalışanlarına kahvaltı ikramı
ANTALYA - Kendisi de göz doktoru olan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat Devlet Hastanesi başta olmak üzere özel hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına kahvaltı ikramında bulundu. Tuba Vural Çokal tarafından ailesine ait otelde hazırlanan kahvaltılık ve meyve suları Manavgat Devlet Hastanesi ve iki özel hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtıldı.
Manavgat Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına kahvaltılıklarının teslimi sırasında bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, ülkemizin çok zor bir süreçten geçtiğini hatırlattı. Milletvekili Tuba Vural Çokal'a teşekkür eden Halimoğlu, " Buradan otel ve tesislerini sağlık alışanlarına açan Vural ailesine de teşekkür ederiz. Biliyorsunuz bu süreçte sağlık çalışanlarının evlerine gidemedikleri için konaklama ihtiyaçları var. Vardiya sonrasında konaklamak için Vural ailesinin tesislerinde konaklayabilecekler. Bu zor bir süreç, bu süreci birlik ve beraberlik içinde hep beraber aşacağız. Bu millet zorluklara göğüs germesini bilen, zor anlarda kenetlenebilen bir millet. Benim bu konuda hiç şüphem yok. Hep beraber omuz omuza vererek bu zorluğun üstesinden geleceğiz. " diye konuştu. AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal’dan sağlık çalışanlarına kahvaltı ikramı

Kaynak: İHA

Etiketler: Tuba Vural Çokal, Milletvekili, Manavgat, AK Parti, Genel

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AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal'dan sağlık çalışanlarına kahvaltı ikramı

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