AK Parti Milletvekili Yeneroğlu, Akit gazetesindeki köşe yazısına tepki gösterdi

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Akit gazetesinde yer alan bir yazıya, "Irkçılık iğrenç bir biçimde nasıl körükleniyor ve nefret nasıl oluşturuluyor diye merak edenler bu sözde haberi okusunlar. Bu Nazilerin dili" ifadeleriyle tepki gösterdi.

AKİT'TE YER ALAN YAZI

Akit gazetesinde önceki gün, okur olduğu belirtilen İclal Yalçınlar imzalı "Beykoz Göksu Evleri'ndeki köpekler" başlıklı bir yazı yayımlandı.

Yazıda, "Bugün Selanik Yahudileri ve Masonların bir kısmı Göksu Evleri'nde yaşıyor. Köpekleri Müslümanların üstüne saldırtıyorlar. 'Bir şey yapmaz bir şey yapmaz sen merak etme köpeğin teyzesi veya dayısı' deyip bir de aşağılıyorlar. İçlerinden de gayet sevinerek 'Müslümanı ısır ısır' diye saldırtıyorlar. Bütün bunları kasten yaptırıyorlar. Sokaklar ve kaldırımlar güya belediyenin ama devlet yok. Aidatların elli lirası köpeklerin masraflarına ayrılıyor. Yolların temizliği, işçilik ücreti, tazminatı, dışkılar için naylon torba parası... Bunlar köpeklerden zarar gören Müslüman Türklere ödettiriliyor. Hem zarar görüyorsunuz hem de para ödüyorsunuz" ifadeleri yer aldı.

"MÜSLÜMAN YALAN HABER ÜRETMEZ"

Akit'te yer alan yazının ırkçılığı körüklediğini ifade eden AK Partili Yeneroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Irkçılık iğrenç bir biçimde nasıl körükleniyor ve nefret nasıl oluşturuluyor diye merak edenler bu sözde haberi okusunlar. İstanbul'da Yahudiler köpeklerini Müslümanlara saldırtıyorlarmış!! Bu Nazilerin dili. Müslümanlar da bazen bu dile maruz kalıyorlar. Avrupa'da Müslümanların devamlı maruz kaldığı bu dile ülkemde Yahudi ve Hıristiyanların zaman zaman maruz kalması gerçekten yıkıcı. Müslüman ırkçı olamaz, Müslüman nefret tellallığı yapamaz, Müslüman yalan haber üretemez. Müslüman her şeyden önce ahlaklı ve insaflı olur."