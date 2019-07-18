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AK Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiler.

18.07.2019 12:53 AK Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiler.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşen milletvekilleriyle istişare toplantısı sonrası Kartal ve Arvas, Cumhurbaşkanı ile görüşme imkanı buldular. Buluşmada, Van özelinde yerel ve bölgesel konular görüşülürken, gerçekleşecek olan projelerle yatırımların konuşuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vekiller aracılığıyla Van halkına sevgi ve muhabbetlerini de iletti. - VAN
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Kartal, Politika

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