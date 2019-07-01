01.07.2019 16:30
Haberler » Güncel » Haber

AK Parti Milletvekilleri Rektör Polat'a başarılar diledi

AK Parti Milletvekilleri Rektör Polat

AK Parti Karabük Milletvekilleri, yeniden Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Refik Polat'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek başarılar diledi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri, yeniden Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Refik Polat 'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek başarılar diledi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne tekrar atanan Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Rektör Polat'ın yeniden Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Ak Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, başarı temennilerinde bulundular.

Rektör Polat ise her iki milletvekiline ve ilçe başkanına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Refik Polat , AK Parti , Karabük , Rektör , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:17 flash!
17:17 Ambulans helikopter kaza geçiren çocuk için havalandı
17:16 Ağrı'da okul yöneticilerine mesleki gelişim eğitimi
17:16 Anız yakanlara her dekar için 60 lira para cezası
17:15 Ağrı'da "Okul Yöneticilerine Mesleki Gelişim Eğitimi"
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz
17:15 İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması