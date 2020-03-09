AK Parti milletvekilleri Sason'da şehit ailesini ziyaret etti.
AK Parti milletvekilleri Yaman ve Özdemir Sason'da şehit ailesini ziyaret etti.
09.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:58
AK Parti milletvekilleri Yaman ve Özdemir Sason 'da şehit ailesini ziyaret etti.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile Batman Milletvekili Ziver Özdemir beraberlerinde Sason Belediye Başkanı Muzaffer Aslan ile Aşağı Mahalledeki İplib'deki hain saldırıda şehit düşen Cuma Bağatur'un baba ocağına geldi.
Yaman ve Özdemir, baba Mehmet Bağatur'a taziye dileklerini ilettiler.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile Batman Milletvekili Ziver Özdemir beraberlerinde Sason Belediye Başkanı Muzaffer Aslan ile Aşağı Mahalledeki İplib'deki hain saldırıda şehit düşen Cuma Bağatur'un baba ocağına geldi.
Yaman ve Özdemir, baba Mehmet Bağatur'a taziye dileklerini ilettiler.
Kaynak: AA
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