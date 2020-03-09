Menü
Haberler ›› Güncel ››AK Parti milletvekilleri Sason'da şehit ailesini ziyaret etti. - Güncel

AK Parti milletvekilleri Sason'da şehit ailesini ziyaret etti.

AK Parti milletvekilleri Yaman ve Özdemir Sason'da şehit ailesini ziyaret etti.

09.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:58
AK Parti milletvekilleri Sason'da şehit ailesini ziyaret etti.
AK Parti milletvekilleri Yaman ve Özdemir Sason 'da şehit ailesini ziyaret etti.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile Batman Milletvekili Ziver Özdemir beraberlerinde Sason Belediye Başkanı Muzaffer Aslan ile Aşağı Mahalledeki İplib'deki hain saldırıda şehit düşen Cuma Bağatur'un baba ocağına geldi.
Yaman ve Özdemir, baba Mehmet Bağatur'a taziye dileklerini ilettiler.

Kaynak: AA

Etiketler : AK Parti, Kocaeli, Sason, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı