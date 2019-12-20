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AK Parti milletvekilleri Ünal ve Güneş'ten iletişim fakültesi açıklaması

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu'nun katkılarıyla yapılan fakültenin adının Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi olacağını bildirdi.

20.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:36 AK Parti milletvekilleri Ünal ve Güneş'ten iletişim fakültesi açıklaması
AK Parti milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu'nun katkılarıyla yapılan fakültenin adının Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi olacağını bildirdi.
Ünal ve Güneş, yaptığı ortak yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının Karabük Üniversitesine, Türker İnanoğlu isminin yapılan protokol gereği iletişim fakültesine verilmesi hususunda yetki verdiğini belirtti.
Açıklamada, şu ifadelerde yer verildi:
"Karabük Üniversitesi Rektörlüğünün de uygulamasıyla, bundan sonra Türker İnanoğlu beyin değerli katkılarıyla yapılan fakültenin adı 'Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi' olacak ve gençlerimize eğitim verecektir. YÖK Başkanlığınca alınan kararla Türk Sineması Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması da uygun görülmüştür. Bu merkez de kurulduğunda Türker İnanoğlu ismini taşıyacaktır."

Türker İnanoğlu, AK Parti, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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