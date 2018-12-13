AK Parti Milletvekilleri ve İl Başkanından Rektör Kapu'ya Ziyaret

AK Parti Kars
Milletvekilleri Ahmet Arslan
, Prof. Dr. Yunus Kılıç
, İl Başkanı Adem çalkın ile birlikte Kafkas Üniversitesi
(KAÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hüsnü Kapu'yu ziyaret etti.
AK Parti Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, İl Başkanı Çalkın ile birlikte ziyaret ettikleri Rektör Kapu'ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileklerinde bulundular.
Bir süre Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile sohbet eden milletvekilleri, Kafkas Üniversitesi'ne her türlü desteği vereceklerini kaydettiler. - KARS
13 Aralık 2018 Perşembe 14:32