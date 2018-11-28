AK Parti Milletvekillerinden Şehit Ailesine Ziyaret

AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın ailesini ziyaret etti.<br><br>Kiler ve Taşar, şehit Şahin Aslan'ın ailesinin yaşadığı Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyüne gitti.<br><br>Aslan'ın ailesine taziyelerini bildiren Kiler ve Taşar, başsağlığı diledi.<br><br>Ziyarete Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy ve AK Parti Bitlis Belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay da katıldı.