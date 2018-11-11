AK Parti Millevekillerinden Vali Öksüz'e Hayırlı Olsun Ziyareti

AK Parti Kars
Milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars'a vali olarak atanan Türker Öksüz
'ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
Ziyarette AK Parti Kars Milletvekili MYK
üyesi Ahmet Arslan
ve Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç
'a,İl Başkanı Adem Çalkın
ve Merkez
İlçe Başkanı Hüseyin Çiftçi de eşlik etti.
Ziyarette gezetecilere açıklamada bulunan AK Parti Kars Millletvekili Ahmet Arslan, "Bizler ilimiz adına sorumluluk alanlar, il adına hizmet etmek için yola çıkanlar istiyoruz ki; Kars'a iyi hizmetler yapılsın,Kars daha iyi noktalara gelsin. Elbette ki Karslıya da daha iyi hizmet olsun. İşte bunun için de sorumluluk sahibi ev sahibi olanların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Kars'ın daha iyi noktalara gelmesi adına sözlerimiz var, bunları yerine getirmek adına hareket edeceğiz. Kars hep üstüne koyarak geldi. Son 16 yıldır özellikle, bugünden sonrada inşallah üstüne koyarak gideceğini ümit ediyoruz. Çünkü Karslı fazlasıyla hak ediyor ve biz istiyoruz ki, Kars etrafındaki şehirlerle birlikte kalkınsın. Bu anlamda biz Ankara
'da mücadele veriyoruz. Bölgesel kalkınma ile birlikte daha iyi yerlere gidebileceğimizi biliyoruz ve yine biliyoruz ki, ülkede bölgesel kalkınma ile birlikte, ülke geneli de kalkınır. Ülkenin geneli ortaya koyduğu büyük hedeflere doğru yürür. İnşallah büyük hedeflerde bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonrada Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı Hükümeti'nin ve onların ekip arkadaşlarının desteği yanımızda, bundan sonra da yanımızda olacak. Onlarla birlikte ilimize hizmet edeceğiz. Ama bu hizmetin, bu hizmet kervanının yürütücüleri de hizmetin getirilmesi kadar önemlidir. İnşallah bugünden sonra bu hizmet kervanının yürütücüsü olacağız. Hep beraber bu anlamda hayırlı uğurlu olsun, Rabbim utandırmasın" dedi.
Daha sonra söz alan Vali Türker
Öksüz, Kars'ta bulunmaktan, Kars'a hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Öksüz, "Kars gerçekten kimliği olan bir şehir, ruhu olan bir şehir, ülkemizin Kafkasya
'ya açılan kapısı konumunda olan ve binlerce şehidimizin yattığı çok önemli bir parçası ülkemizin. Biz de buraya vali olarak hizmet etmeye geldik. Buraya ne kadar büyük hizmetler yapıldığını, Kars'ın bulunduğu noktadan ne kadar ileriye tanıştıklarını çok memnuniyetle gördüm. Amacımız bulunduğu yerden Kars'ın daha ileri bir noktaya taşıma. Hedefimiz budu,r bu doğrultuda çalışacağız. Hiç durmadan çalışacağız, yorulmayacağız, sorunları takip edeceğiz, çözümsüz sorun bırakmamaya çalışacağız" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından ziyaret basına kapalı olarak devam etti. - KARS
11 Kasım 2018 Pazar 13:59