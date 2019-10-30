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AK Parti MKYK'de değişiklik

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile parti üyeliğinden istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun yerine yedek üye İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy parti yönetiminde görev alacak.

30.10.2019 17:06AK Parti MKYK'de değişiklik
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile parti üyeliğinden istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun yerine yedek üye İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy parti yönetiminde görev alacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla AK Parti'den istifasını açıklayan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun yerine, birinci yedek üye İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy MKYK'de görev yapacak.
Özsoy'un, AK Parti'nin düzenleyeceği ilk MKYK toplantısına katılması bekleniyor.

Mustafa Yeneroğlu, Eyüp Özsoy, AK Parti, Politika

Kaynak: AA

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