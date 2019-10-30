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AK Parti MKYK'de değişiklik! Mustafa Yeneroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile parti üyeliğinden istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun yerine yedek üye İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy parti yönetiminde görev alacak.

30.10.2019 17:46

TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla AK Parti'den istifasını açıklayan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun yerine, birinci yedek üye İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy MKYK'de görev yapacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu'ndan (MKYK) ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yeneroğlu, istifa kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu istifa sonrası AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile parti üyeliğinden istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun yerine yedek üye İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy parti yönetiminde görev alacak. Özsoy'un, AK Parti'nin düzenleyeceği ilk MKYK toplantısına katılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti. Bugün saat 16.00'da Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa etmesi gerektiğini tarafına iletilmesinin ardından bugün partisinden ayrıldığını açıkladı.

Son dakika: AK Partili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı ErdoğanSon dakika: AK Partili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine partisinden istifa etti


AK Parti MKYK'de değişiklik! Mustafa Yeneroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu

Mustafa Yeneroğlu, AK Parti, Politika, Güncel

Kaynak: AA


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