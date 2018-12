AK Parti Mkyk Toplantısı

11 Aralık 2018 Salı 20:04



11 Aralık 2018 Salı 20:04

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin yarın saat 16.00'da bir araya geleceğini bildirdi.Partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.Çelik, "FETÖ'nün yaptığı hain saldırıdan bahsederken darbe girişimi diye bahsediyorlar. Fakat 20 Temmuz'da yüce Meclisin demokratik prensipler, demokratik kurallar içinde aldığı bir karara 'darbe' diyorlar. Ortada seçilmiş hükümet var, darbe girişimini atlatmış. Bombalanmış bir meclis, darbeye karşı kahramanca durmuş. Arkasından olağan uygulamalar içerisinde Meclisin kuralları, mekanizması işletilerek alınmış bir karara sürekli olarak 'darbe' diyorlar. İşte bu, bizim öteden beri, Cumhuriyet tarihi boyunca mücadele ettiğimiz zihniyet. Seçilmişin yaptığını darbe olarak gören ama herhangi bir şekilde ortaya yargısal ya da askeri vesayet çıktığı zaman bunu Cumhuriyeti korumak ve kollamak olarak adlandıran bir zihniyet. Türkiye ne çekmişse bu zihniyetten çekmiştir." dedi.Demokratik bir duruşla nitelendiremez20 Temmuz 2016'da Meclisin aldığı kararı "darbe" olarak nitelendiren birisinin demokratik bir zihniyetle tanımlanamayacağını, demokratik bir duruşla nitelendirilemeyeceğinin altını çizen Çelik, bunun FETÖ tarafından başlatıldığını, CHP ile devam ettirildiğini, başka gruplar tarafından da başka argümanlarla ortaya konulduğunu dile getirdi.15 Temmuz'daki darbe girişimini hafifletmek, onun yerine meşru hükümeti suçlamak şeklinde bir yaklaşımın devam ettiğini kaydeden Çelik, bunun vesayetçi bir zihniyet birliğine işaret ettiğini söyledi."Sivil siyasetten yana olacaksınız"CHP'nin tezlerini vatandaşa anlatmasını isteyen Çelik, haklıysa CHP'nin tezlerine bir desteğin ortaya çıkacağını dile getirdi.Ömer Çelik şöyle devam etti:"Bunun yerine sürekli olarak sizin siyaseten mahkum edildiğiniz, sandığa gömüldüğünüz, Türkiye'nin geçmişte bıraktığını düşündüğü birtakım kabuslardan yana tavır almanız, maalesef demokratik zihniyetle ne kadar derin bir problemleri olduğunu gösteriyor. Her kim ki 15 Temmuz'dakine 'darbe girişimi' dedikten sonra 20 Temmuz'a 'darbe' diyorsa esasında 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ideolojik akrabalıktan kurtulamıyor demektir. Öteden beri askeri, yargı vesayetinden yana olmuş bir zihniyet bir türlü bunu içine sindiremiyor. Bir şeye karar vereceksiniz, demokratik mekanizmalar içerisinde siyaset yapıyorsanız, mutlak suretle sivil siyasetten yana olacaksınız, bunun aması, yanisi, meselası olmaz. Mutlak suretle seçilmiş hükümetten yana olacaksınız."CHP'nin ilk günden itibaren zoraki olarak Yenikapı ruhuna katıldığını, ondan süratle ayrıldığını, sonra da tamamen Yenikapı ruhunun karşısında siyaset yapan bir mekanizmaya dönüştüğünü belirten Çelik, "Ürkütücü olan şudur: Ne zaman bir vesayet ortaya çıksa, ne zaman bir vesayet mekanizması söz konusu olsa bunun en büyük hamisi olarak CHP enerjisini buraya seferber etmeye, akıtmaya devam ediyor." dedi."Sürekli gri alanda gezmeye çalışan bir siyaset anlayışı"CHP'nin, Türkiye'nin önünü açacak demokratik bir yaklaşım getirmek, sivil siyaseti tahkim etmek, desteklemek konusunda sürekli olarak direnç gösterdiğini ifade eden Çelik, bunun çok bir büyük problem olduğunu söyledi.Türkiye'nin muhalefetine yazık olduğunu dile getiren Çelik, "Sürekli maddi hatalar yapan bir genel başkan, demokrasiyle antidemokratik uygulamalar arasında sürekli gri alanda gezmeye çalışan, sürekli flu koridorlarda gezmeye çalışan bir siyaset anlayışı. Bu maalesef Türkiye için sorun olmaya devam ediyor." yorumunu yaptı.Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yarınTürkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ne zaman görüşeceğine dair bir soru üzerine Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Bahçeli arasında son derece açık diyalog kanalları var. İstedikleri takdirde, her iki taraftan birinin isteğiyle programların uygunluğuna göre bir araya gelebiliyorlar. Yarın da saat 16.00'da bir araya gelecekler." bilgisini verdi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 'ın teknik görüşmeleri sürdürdüğünü bildiren Çelik, şunları söyledi:"Bu iki değerli arkadaşımız, genel başkanlara vardıkları sonuçları bildiriyorlar. Yapılan müzakereler neticesinde gelinen noktada tekrar bilgi verdiler. Bu bilgiler çerçevesinde, başka konular da vardır kuşkusuz, ülke gündemini, dış politikayı ilgilendiren, bu çerçevede yarın 16.00'da bu görüşme gerçekleşecek. Bir mutabakat arayışı söz konusudur. Bu mutabakat arayışının esası Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki yerel seçimlerden en güçlü şekilde çıkmasıdır. Dolayısıyla bununla ilgili olarak her iki değerli arkadaşımız, teknik düzeyde neler yapılabilir, bunları görüşüyorlar. Tabii ki siyasi kararlar, sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli arasında verilecektir."MHP ve AK Parti'nin iş birliği yapacağı illerin sorulması üzerine Çelik, "Somut olarak şu aşamada size bir şey söyleyebilecek durumda değilim." dedi.Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelerek siyasi değerlendirme yapacaklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:"Bu görüşmenin tabii ki arkası da gelecektir. Başka teknik, siyasi görüşmeler de her zaman için söz konusu olacaktır. Mutabakat tam olarak gerçekleşene kadar illerle ilgili somut bir şey söyleyebilecek durumda değilim. Ama Cumhur İttifakı'nın her yerde güçlü bir şekilde başarılı olması, birtakım ülkemize zarar veren siyasi mekanizmaların, herhangi bir şekilde gücünü artıracak yollara ulaşamamaları ve bu ülkeyi geriye götürmüş, bu ülkenin gelişmesinin önünü tıkamış, demokratik siyasetle uyum içinde olmayan zihniyet ve ittifakların karşısında Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde galip gelmesi için mutabakat arayışları sürüyor. Gayet memnuniyet verici bir şekilde ilerliyor. Gayet verimli bir şekilde ilerliyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu, son derece verimli bulduğumuzu söylemek isterim. Somutlaştığı zaman sizlerle paylaşacağım."(Sürecek)