AK Parti Mkyk Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, MİT Başkanı Hakan Fidan
'ın ABD
seyahatine ilişkin, "Herhangi bir ABD senatosunun, herhangi bir organına ya da herhangi bir komisyonuna resmi bir sunum söz konusu değildir." dedi.
Çelik, partisinin Merkez
Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ABD'li senatörlere bilgi verdiği iddialarına ilişkin sorusu üzerine, Çelik, MİT Başkanı da dahil olmak üzere bütün üst düzey görevlilerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın bilgisi dahilinde hareket ettiklerini ifade etti. Çelik, şöyle konuştu:
"Bunların çoğu tabii ki genel olarak faaliyetlerinden, seyahatlerinden, temaslarından Sayın Cumhurbaşkanımızın mutlak suretle bilgisi vardır. Bazı detaylar söz konusu olduğunda da ilgili kişiler bu görüşmeleri yaptıktan sonra bu detaylarla ilgili olarak döndüklerinde mutlak suretle Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verirler. Nitekim bu da bu şekilde gerçekleşmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız genel olarak bu seyahat trafiğinde haberdar olduğu kısmı o gün cuma namazı sonrasında açıkladı. Diğer detayla ilgili kısımdan haberdar olmadığını söyledi."
MİT Başkanı Fidan'ın da döner dönmez yaptığı temaslar, temaslarda ortaya çıkan tablolarla ilgili bilgi aktarımında bulunduğunu ve bunun birçok görevli için geçerli bir rutin olduğunu belirten Çelik, MİT Başkanının TBMM yerine ABD senatosunu tercih ettiği şeklinde haksız bir tablonun ortaya çıkarıldığını söyledi.
Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin bu derece milli bir kurumuna bu şekilde haksızca saldırmak herhangi bir parlamento üyesine veya herhangi bir siyasi partiye kazanç getirmez. Nitekim gittiğinde de herhangi bir ABD senatosunun herhangi bir kuru organına ya da herhangi bir komisyonuna bir sunum yapmamıştır. Bunun altını çiziyorum, herhangi bir komitesine ya da organına resmi bir sunum söz konusu değildir. Bir güvenlik forumunun inisiyatifi çerçevesinde çeşitli komitelere ait birkaç senatörle bir buluşması söz konusudur. Onun dışında da pek çok teması olmuştur, CIA Başkanıyla, diğer bir takım kendi muhataplarıyla... "
AK Parti Sözcüsü Çelik, MİT Başkanı Fidan'ın dün de seyahat dönüşü temaslarıyla ilgili detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a arz ettiğini dile getirdi.
"İyi niyetli yaklaşımlar olarak görmüyoruz"
Açıklamasında güvenlik meseleleriyle ilgili bir hassasiyeti de paylaşmak istediğini vurgulayan Çelik, "ABD'nin Suriye
'nin kuzey doğusunda 35-40 bin kişiyi eğitmesiyle ilgili haberler konusunda büyük bir hassasiyetimiz olduğunu duyurmak isterim. Bunların hiçbirini iyi niyetli yaklaşımlar olarak görmüyoruz." dedi.
Çelik, bu uyarıları uzun zamandır dile getirdiklerinin altını çizerek, daha önce "terör örgütleriyle, DEAŞ'la savaş" bahanesiyle örgütlere tırlarlar dolusu yardımların aktarıldığını ve bunun dar vizyonlu bir bakış açısıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.
"Geçmişte aynı hataları Afganistan
'da da yaptılar. Bu güvenlik bürokrasisinde çalışanların, Amerikan güvenlik bürokrasisindekilerin bunlardan ders çıkarması gerekir." diyen Çelik, daha önce başka terör örgütleriyle savaşmak için Afganistan'da birtakım terör örgütlerinin desteklendiğine ama bu terör örgütlerinin daha sonra kontrolden çıkarak dünyanın başına bela olduklarına dikkati çekti.
"Terör unsurlarına yeni bir destek olarak okunur"
AK Parti Sözcüsü Çelik, yanlış olduğu defalarca ispat edilen yöntemlere bir daha başvurulmamasının gerektiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Orada 35-40 bin kişiyi eğitmekten bahsetmek Türkiye Cumhuriyeti
açısından oradaki terör unsurlarına yeni bir destek olarak okunur. ve şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, karşısındaki güç ve kuvvet kim olursa olsun milli güvenliğine yönelik bir tehdit olduğu zaman bu tehdidi bertaraf edebilmek için anında harekete geçecektir. Bu konuda güvenlik güçlerimizin hassasiyeti Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çok açıktır.
35-40 bin kişilik bir kuvvetin eğitileceğinin Amerika'daki en üst düzey askeri yetkililer tarafından dile getirilmesi ve burada zaten aylardır terör örgütlerine bu kadar tır dolusu silah gönderilirken Türkiye'nin sınırının dibinde, milli güvenliğini tehdit edecek böyle oluşumları seyretmesini hiç kimse beklememelidir."
Çelik, bu konuyu büyük bir hassasiyetle çok yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti açısından tehdit görüldüğü anda tehdidin bertaraf edilmesi için harekete geçme konusunda herhangi bir tereddüt yoktur. Cumhurbaşkanımızın talimatları açıktır. Güvenlik güçlerimizin bu konudaki hassasiyeti ortadadır." açıklamasında bulundu.
(Sürecek)
Hakan Fidan,Söz,Amerika Birleşik Devletleri
11 Aralık 2018 Salı 20:20