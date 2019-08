AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, demokratik değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi açısından on yıllara sığmayacak meselelerin partisince 18 yıl içinde gerçekleştirildiğini, Türkiye 'nin etrafındaki olaylara müdahil olma, dış politikadaki itibarını artırma konusunda devrim niteliğinde işlere imza atıldığını söyledi.AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, özellikle bayram sürecinde İçişleri Bakanlığınca emniyet kemerinin bağlanması yönünde kampanya başlatıldığını anımsattı.Birçok vatandaşın emniyet kemeri kullanılmaması nedeniyle hayatını kaybettiğini, ailelerin parçalandığını ifade eden Çelik, bu sebeple kampanyanın bütün yıla yayılması gerektiğini dile getirdi ve bu konuda duyarlılık oluşturulması için herkesin yardımını talep ettiklerini söyledi.Çelik, partilerinin kuruluş yıldönümünün Kurban Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla 18'inci kuruluş yıldönümü kutlamalarının bugün yapılacağını kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda 1-2 saat sonra konuşma yapacağını belirten Çelik, Erdoğan'ın bugünkü MKYK'yi açarken de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.AK Parti'nin 2001'de Genel Başkanları Erdoğan'ın liderliğinde "erdemliler hareketi" olarak yola çıktığını hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:"O zaman da demiştik 'AK Parti'yi millet kurmuştur. Milletin kurduğu bu hareketin biz sadece tabelasını astık' diye. Çünkü siyasal merkezin çöktüğü, toplumsal merkezin dağıldığı bir ortamda millet Türkiye'nin meselelerini çözecek, Türkiye'yi ileriye taşıyacak bir siyasi hareket arayışı içindeyken, bu siyasi hareketle ilgili dinamikleri ortaya koymuşken AK Parti kuruldu. Demokratik değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi açısından on yıllara sığmayacak meseleler 18 yıl içinde gerçekleştirildi. Etrafımızdaki olaylara müdahil olma, Türkiye'nin dış politikadaki itibarını artırma konusunda 18 yıl içinde devrim niteliğinde işlere imza atıldı. Ekonomik değişim, dönüşüm, Türk ekonomisinin dünyayla entegresi konusunda devrim niteliğinde işlere imza atıldı. O zamanlar bir gazetede 'Anadolu ihtilali, Anadolu devrimi' demişti. Bu aynı şekilde bugün de milletin sahip çıktığı bir hareket olarak AK Parti yoluna devam ediyor. En büyük güvencesi milletimizin verdiği destektir."Bu süre zarfında, ülkenin ve partilerinin içeride ve dışarıda pek çok saldırıya uğradığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:"Bütün bu süreçleri, muhtıralardan finansal saldırılara kadar, bir terörist organizasyonun darbe girişiminden başka terör saldırılarına kadar tüm bunları, milletimizin desteğiyle aşmasını bildik. Bugüne kadar milletin desteğinden daha büyük bir destek tanımadık. İktidara gelirken millete kulak veren, milletin sesini dillendiren siyasi hareketlerin bir kısmının, pek çoğunun hatta, iktidara geldikten sonra milletin sesini dillendirmeyi bıraktığını, milletin sesine kulak tıkadığını görmüştük. En büyük, en gurur duyduğumuz özelliğimiz milletimizden oy isterken milletimizin sesini ne kadar dillendirip onun sesine ne kadar çok kulak veriyorsak, iktidar süresince de onu gerçekleştirmemizdir. Milli iradenin büyüklüğü, sivil siyasetin genişletilmesi, demokratik siyasetin ve demokrasinin derinleştirilmesi AK Parti'nin kendisi için varlık sebebi olarak gördüğü meselelerdir."-"Milletimizin verdiği destek sayesindedir""Türkiye'nin ihtiyacı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini, ilk başkanlık seçiminde de bir zafere imza atıldığını" dile getiren Çelik, şöyle konuştu:"Sandıkta kazanılan tüm bu başarılar milletimizin verdiği destek sayesindedir. Bütün bu başarının sahibi Türkiye'de yapılan işlerin sahibi aziz milletimizdir. Aziz milletimizin talimatlarına uyulduğu müddetçe AK Parti Türkiye'yi dönüştürme gücünü, değiştirme gücünü elinde tutmuştur. Bunun farkındadır, bunun bilincindedir. Önümüzdeki yıllarda da bu bilinçle yürüme konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm birimlerimize yönelik değerlendirmeleri olmuştur. Demokrasi mücadelesinin güçlendirilmesi, siyaset alanının genişletilmesi önemlidir.Karşımızda bütün bu işler gerçekleştirilirken askeri vesayete, yargı vesayetine sığınmak isteyenlerin, hatta yakın zamanlarda darbe girişimine 'tiyatro' demek gibi bir izansızlıkta bulunanların netice olarak milletten geçerli not alamadıkları görülmüştür. AK Parti bu şekilde yoluna devam edecektir."-"Milletimizin çıkarlarını korumasını bildik"Çelik, bugünlerde sık sık CHP ve diğerlerinin ekonomiyle ilgili çok sayıda temeli olmayan iddiayı dile getirdiklerini ifade ederek, "Tarihin en büyük finansal saldırılarından biriyle karşı karşıya kalmamıza rağmen şimdiye kadar bahsettiğim kodlara sahip çıktığımız için bütün bunları atlatmasını bildik. Milletimizin çıkarlarını, hak ve menfaatlerini korumasını bildik." dedi.Türkiye'nin 2002'de satın alma gücü açısından 17'nci sıradayken 2018'de 13'üncü sıraya geldiğini, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın 236 milyar dolardan 784 milyar dolara, toplam yatırımların 126 milyar liradan 493 milyar liraya ulaştığını anlatan Çelik, 2002'de 100 liranın 86 lirası faize giderken bugün 12 liranın faize gittiğine ve bunun daha da düşeceğine işaret etti.Demokratik sistem derinleştikçe, demokrasinin gücü arttıkça, Türkiye'de istikrar devam ettikçe ekonomi konusunda değişim, dönüşümün ve büyümenin gerçekleştirildiğini kaydeden Çelik, örneğin 2002'de faiz harcamalarının bütçe giderlerinin yüzde 43'üne, vergi gelirlerinin 86'sına karşılık geldiğini, 2018 itibarıyla bu oranın yüzde 12 civarına gerilediğine değindi.Tüm bunların bahsettiği siyaset koordinatlarına uyma sayesinde gerçekleştiğini belirten Çelik, gelecek dönemde demokratik siyaseti derinleştirdikçe, milletle kurdukları bağı güçlendirdikçe çok daha iyi sonuçlara, çok daha iyi noktalara imza atılacağını ifade etti.Çelik, "Hemen her gün bir açıklama yapıyorlar. Tabii bu açıklamayı yapanların, özellikle CHP söz konusu olduğunda, Doğu Akdeniz'deki askeri varlığımızı, oradaki sondaj gemilerimizi, oradaki Deniz Kuvvetleri varlığımızı görmeyenlerin bu rakamları da görmesini beklemiyoruz. Türkiye'nin milletimize dayanarak daha güçlü şekilde yönetilmesi, daha iyi hedeflere varılması konusundaki irademizi bugün kuruluş yıldönümümüzü kutlayarak bir kere daha tazelemiş olacağız." diye konuştu.Çelik, partilerinin kuruluşunda beraber oldukları kimi kişilerin vefat ettiğini anımsatarak, bu kişilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.(Sürecek)