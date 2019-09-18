AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

14.45'te başlayan parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2 buçuk saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Sözcü Ömer Çelik, "Yargı reformu adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını güçlendirecektir" açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamasından öne çıkan başlıklar:

DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERİN EYLEMİ

Diyarbakır'daki vicdan annelerini bir kez daha selamlıyoruz. Devlet bütün gücüyle mücadele ediyor. Annelerin tavrı, teröre karşı en büyük eylemdir. Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir.

Yeni dönem reform dönemi olacak. Bu paket ikinci safha olarak gündeme gelecek. İnsan hakları merkezinde şekillenen bir reform olacak. AB kriterlerini göz önüne alan bir kapsama sahip. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak. Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir. Büyük ihtimalle ekim ayında meclis gündemine gelecek.

ANKARA'DAKİ 3'LÜ SURİYE ZİRVESİ

Üçlü zirveden çok önemli bir ortak bildiri yayınlandı. Özellikle burada iç savaşın çıkmasından sonra terörle mücadele kisvesiyle yeni unsurlar ortaya çıktı. Bunlar YPG-PYD'nin fiili durumdur. 3 lider de ayrılıkçı gündeme karşı çıkmıştır. 3 lider de ayrılıkçı gündeme karşı çıkmıştır. Zirve çerçevesinde ortak tutumun altının çizilmesi önemli. Mültecilerin geri dönme mekanizmasının desteklenmesi önemli. Güvenli bölgenin dikkate alınmaması büyük göçü getirdi. Göç gerçeğinden kimse kaçamaz, önemli olan köprüler kurmak. Güvenli bölge mülteciler için doğru politikadır. Güvenli bölgeyle insanların topraklarına dönmesi sağlanmalı.

HAK EDİLMİŞ BİR DEMOKRASİYE SAHİBİZ

Hak edilmiş bir demokrasiye sahibiz. Her türlü tartışma olabilir ama demokrasimizi terör örgütü unsurlardan, her türlü tehditten korumak gibi bir vazifemiz vardır. Bunun da en iyi yolu demokrasiyi ve hukuk devletini geliştirmektir. Fiziki saldırılara da cevap vermektir.

TÜRKİYE ABD İLİŞKİLERİ

Türkiye ABD ilişkileri hiçbir zaman gündemden düşmüyor. Bir konu kapanıyor, yeni konu açılıyor. Bu konular gündeme getirilirken negatif gündemlere yoğunlaşan bazı odakların olduğunu görüyoruz. Suriye'nin kuzeyi üzerine anlaşamadığımız pek çok konu vardır, buna rağmen bütün bu meseleler kapsamlı bir müzakere süreciyle halledilmeye çalışılıyor. Halledemediğimiz zaman ne oluyor? Cumhurbaşkanı'mız söyledi, güvenli bölgeyle ilgili anlaşılamazsa gerekli adımlar atılacaktır. Türkiye müttefikleriyle beraber bu işleri yapmak istiyor ama bu mümkün olmadığı durumlarda Türkiye egemen bir devlet olarak kendi ve bölge halklarının çıkarı için adım atmak durumundadır.

TÜRKİYE NATO İLİŞKİLERİ

Türkiye güvenli olarak önüne bir tablo gelmezse bununla ilgili olarak bir iki hafta içinde atacaktır. Türkiye tabii ki müttefikleriyle beraber bu işleri yapmak istiyor. Bu mümkün olmadığı durumlarda egemen ve kudretli bir devlet olarak kendi halkının, bölge halkının çıkarlarını koruyacak kapasiteye sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Trump arasında aradaki ticaret hacmi revize edildi. 100 miyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için somut bir yol haritası çıkmış olmuştur. Türkiye NATO içerisinde taahhütlerini en üst düzeyde yerine getiren ülkedir. Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak, uluslararası barış konusunda kapsamlı bir tutuma sahip olmamak demektir. Türkiye, her türlü müttefikinin sözüne güvenebileceği, beraber yürüyebileceği bir ülkedir.

İSRAİL'DEKİ SEÇİMLER

İsrail'de nasıl bir koalisyon çıkacak göreceğiz. Herkesi tedirgin edecek şekilde mevcut Başbakan, Batı Şeria'daki yerleşim bölgelerinin, Ürdün valisinin ilhak edeceğini söyledi. Bu bütün dünyayı ateşe atacak bir adım olacaktı. Ortaya çıkan seçim sonuçları da bu kadar radikal ve oradaki barış imkanlarını berhava edecek adıma İsrail halkının prim vermediğini gösteriyor. Bu siyasetler seçime 3-4 gün kala, seçimin sonucunu garantilemek üzere ortaya konmuş şeylerdir. İsrail umarız saldırgan tutumlardan çok daha sorumlu davranışlar sergiler. Çok taraflı siyasi süreç başlatılmasının tam zamanıdır. Bunun yerine işgali, barış görüşmelerinin sabote edilmesini, Filistin halkının haklarını gaspedilmesini bir politika olarak hiç kimse sonmumaktadır. Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine yapılan saldırı yeni bir krizi tetikledi. Bu tartışmaya ABD'den her tarafa kadar çeşitli odaklar dahil oluyorlar. Biz bu saldırının arkasında kimin olduğunu bilemeyiz. Sonuç olarak bu saldırıyı doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ ARAMCO SALDIRISI

Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine yapılan saldırı yeni bir krizi tetikledi. Bu tartışmaya ABD'den her tarafa kadar çeşitli odaklar dahil oluyorlar. Biz bu saldırının arkasında kimin olduğunu bilemeyiz. Sonuç olarak bu saldırıyı doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz.