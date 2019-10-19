Haberler » Güncel » AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Turgutlu'da

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Turgutlu'da

AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Turgutlu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

19.10.2019 11:49AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Turgutlu'da
AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Turgutlu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ceylan, parti çalışmaları kapsamından AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ceylan, AK Parti'nin kongre sürecine girdiğini, Manisa ve Turgutlu'da diri bir teşkilatla karşılaştığını belirterek, "Türkiye artık hiç kimseye muhtaç değil. Bizim gelecek için güçlü olmamız, Recep Tayyip Erdoğan'a her zamankinden daha çok destek olmamız gerekiyor. Bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var. İnşallah hep birlikte geleceğimiz olan çocuklar için güzel bir Türkiye inşa edeceğiz."
AK Parti Turgutlu İlçe Teşkilatından düzenlenen toplantıya, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, Kadın Kolları Başkanı Sibel Nevin Baş, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser, Yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

AHMET SAMİ CEYLAN, Turgutlu, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:11 Özel bireylerin elinden Kuşlara ev
12:16 Elbistan'da "cin mısırı" mesaisi - KAHRAMANMARAŞ
12:15 KÜÇÜKÇEKMECE'DE GARİP OLAY
12:15 Bolu'nun simgesi olacaktı, yapımı durdu
12:10 İçişleri Bakanı Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
12:15 Porsche, Çin'deki 2 binden fazla aracını geri çağırıyor
12:14 19 Ekim Muhtarlar Günü
19.10.2019 12:16:51