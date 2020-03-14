AK Parti MKYK ve MYK toplantıları ertelendi
AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.
14.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:58
AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.
AK Parti'den yapılan duyuruda, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Politika
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