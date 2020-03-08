AK Parti Mucur İlçe Kongresi yapıldı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Oğuzhan Gündüz, yeniden ilçe başkanı seçildi.
08.03.2020 14:42
Kırşehir 'in Mucur ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Oğuzhan Gündüz, yeniden ilçe başkanı seçildi.
AK Parti Mucur İlçe Başkanlığınca Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini anımsattı.
Zorlu süreçle mücadele edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gece gündüz demeden ülkesi için çalıştığını vurgulayan Kendirli, kendilerinin de parti teşkilatları olarak ülkenin birliği ve beraberliği için hizmetlerine, faaliyetlerine durmadan devam edeceklerini söyledi.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ise kurulduğu günden bu yana partisinin Türkiye'de çok önemli hizmetler yaptığını anlatarak, "Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda bizler de çalışarak, kentimize, bölgemize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle milletimiz bize olan desteğini her zaman gösterecektir, biz de var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.
Kongrede AK Parti Mucur İlçe Başkanı Oğuzhan Gündüz, yeniden seçilerek güven tazeledi.
AK Parti Mucur İlçe Başkanlığınca Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini anımsattı.
Zorlu süreçle mücadele edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gece gündüz demeden ülkesi için çalıştığını vurgulayan Kendirli, kendilerinin de parti teşkilatları olarak ülkenin birliği ve beraberliği için hizmetlerine, faaliyetlerine durmadan devam edeceklerini söyledi.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ise kurulduğu günden bu yana partisinin Türkiye'de çok önemli hizmetler yaptığını anlatarak, "Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda bizler de çalışarak, kentimize, bölgemize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle milletimiz bize olan desteğini her zaman gösterecektir, biz de var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.
Kongrede AK Parti Mucur İlçe Başkanı Oğuzhan Gündüz, yeniden seçilerek güven tazeledi.
Kaynak: AA
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