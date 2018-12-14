AK Parti Mudanya'ya Kadın Eli

AK Parti Mudanya
İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat
Ünal'ın belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından yerine Avukat İnci Söğütlü
getirildi.
Dr. Ahmet Murat Ünal
'dan boşalan Mudanya AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz bir atama yapıldı. Genel Merkez
Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir
ve İl Başkanlığının kararları doğrultusunda, AK Parti İlçe Seçim İşleri Başkanı 29 yaşında Avukat İnci Söğütlü ilçe teşkilatının başına getirildi. - BURSA
Söğütlü,Ahmet Murat,Mudanya
14 Aralık 2018 Cuma 19:06