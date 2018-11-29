AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Muş'tu. Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya oldu. Peki, AK Parti Muş Belediye Başkan adayı olan Feyat Asya kimdir? Feyat Asya kaç yaşındadır? Feyat Asya nerelidir? Feyat Asya hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MUŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN FEYAT ASYA KİMDİR?

Feyat Asya, 1 Mayıs 1970 yılında Muş'ta doğdu. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans eğitimini ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Ayrıca İlahiyat programından da mezun oldu.

ÇALIŞMA HAYATINA LABORANT OLARAK BAŞLADI

Çalışma hayatına 1991 senesinde Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde laborant olarak başladı. 1995'te Muş İl Müftülüğü'nde memur olarak çalışma hayatına devam etti. 2005 senesinde Personel Şefi, 2007'den beri de aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı. Feyat Asya, evli ve 4 çocuk babasıdır.

FEYAT ASYA'NIN SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

Türkiye Diyanet Vakfı Muş Şube Yönetim Kurulu Üyeliği (1997-2013), Diyanet-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyelik ve Başkanlığı (2002-2011), Diyanet-Sen Muş Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı (2001-2013), Memur-Sen İl Başkanlığı (2012-2013), Memur-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği (2011-2013), Muş İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Kurucu Üyeliği (2012-2013), Diyanet Spor Kulübü Kurucu Üyeliği (2011-2013), Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği (2010-2013), Muş Sivil Toplum Platformu Üyeliği (2011-2013)

FEYAT ASYA'NIN ULUSLARARASI GÖREVLERİ

2000, 2004, 2006, 2010 yıllarında Mekke ve Medine'de hac organizasyonlarında görev yaptı. 2007, 2010 yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda'da Sivil Toplum ve Devlet İlişkileri üzerinde çeşitli çalışmalarda faaliyet gösterdi. 2013 yılında Filistinli kardeşlerimizin durumunu yerinde görmek üzere Sivil Toplum Örgütlerinden müteşekkil bir ekiple Kudüs ve diğer Filistin kentlerini ziyaret etti. Feyat Asya, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Muş Belediye Başkan adayı oldu.