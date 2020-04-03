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AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video kofenrans ile toplandı.

03.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:38
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video kofenrans ile toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 14.40'da başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel
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