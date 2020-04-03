AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video kofenrans ile toplandı.
03.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:38
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 14.40'da başladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel