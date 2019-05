AK Parti Myk Toplantısı

Kaynak: AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin olarak, "Güçlü bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğinin artması bütün NATO müttefiklerine katkı sağlayacaktır." dedi.AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Güçlü bir adalet reformu hazırlandığını ifade eden Çelik, bununla ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.Çelik, bunun belli bir takvim içinde hayata geçeceğini belirterek, "Bu da son derece yaşanan birtakım sıkıntıları giderebilecek, vatandaşımızın taleplerini karşılayabilecek güçlü reform alanlarından biri olarak gündeme gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.Askerlik ve adalet konularındaki reformların büyük reformlar olduğunu vurgulayan Çelik, bunların arkasının da geleceğini, ilgili bakanlıklarda çalışmaların sürdüğünü aktardı."Bir hukuki engel vardı, bu hukuki engel kalktı"Çelik, bir gazetecinin, "Teröristbaşı Öcalan'ın 8 yıl aradan sonra avukatlarıyla görüşmeye başlaması, bunun seçim dönemine denk gelmesi muhalefet tarafından eleştirilmişti. İçişleri Bakanı 'Daha önce de gündemimizdeydi, biz kendi aramızda görüştük, devletimiz şimdi görüşmeyi uygun gördü.' dedi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, şunları söyledi:"Bahsettiğiniz şekilde bu tip görüşmeler, avukatların İmralı'ya gitmesi, benzeri görüşmeler, teröristbaşıyla ilgili görüşmeler ne zaman olsa mutlaka bir gündeme bağlanmaya çalışılır. Bunun arkasında bir siyasi proje var mıdır, yeni bir dönem mi açılacaktır, bir siyasi ilişkiler ağı var mıdır, eski bir dönem mi kapanacaktır gibisinden daha önce de biliyorsunuz her dönemde bu tip tartışmalar yaşandı. Devletin kendisine göre bir planlaması oluyor. Ayrıca bu son dönemde bir yargı kararı vardı bunu engelleyen ama yakın zamanda bu yargı kararı kalktı. Bununla birlikte engel de bu şekilde yargı kararının kalkmasıyla ziyaretlerin yapılmasına olanak verecek bir tablo ortaya çıkmış oldu.Türkiye siyasi gündemi dinamik bir ülke. Nerede bir gelişme olsa hemen çok daha büyük bir teoriye bağlanıyor, hemen arkasında büyük siyasi bir proje ya da bunun arkasından şu mu gelecek diye birtakım tarihi atıflar ya da birtakım gelecekle ilgili planlama mı var diye tartışma yapılıyor. Bizim söylediğimiz var olandır. Başka bir şey olsa sizinle paylaşırız. Daha önce bu görüşmeyle ilgili bu şekilde bir hukuki engel vardı, bu hukuki engel kalktıktan sonra bu görüşmenin yapılması yönünde bir mahsur kalmadığı için diğer uygulamalar nasılsa, hapishanedeki uygulamalar nasılsa bu da yapılmaktadır. Bunun dışında bir gündeme bağlanması bizim açımızdan doğru değildir."Bir başka gazetecinin "Davutoğlu 'Milletimize daha borcumuzu ödemedik.' şeklinde açıklama yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de Çelik, "Ben AK Parti sözcüsüyüm, AK MYK'sının ve MKYK'sının görüşlerini değerlendiriyorum. O bahsettiğiniz diğer çalışmalarla ilgili konuları tabii ki muhataplarına sorarsınız. O konular bizim dışımızdaki konular. Burada AK Parti'nin gündemiyle ilgili konuları gündeme getiriyor ve o gündemle ilgili cevap veriyorum." yanıtını verdi.Çeşitli yerlerde çeşitli açıklamaların olduğunu anlatan Çelik, "Öncelikle doğru mudur değil midir, ne aşamadadır, nasıldır, ne şekilde ilerliyordur, onları muhataplarına sormakta fayda vardır." diye konuştu."Türkiye güvenliği açısından bir karar vermiştir"Türkiye'ye S-400'ler için iki haftalık bir süre verildiği, yoksa yaptırımlar uygulanacağı yönünde bir bildirimde bulunulduğuna ilişkin iddiaların sorulması üzerine Çelik, ABD Kongresinde yapılan girişimleri ve tartışmaları izlediklerini aktardı.Ömer Çelik, "Bu girişimler yasa anlamına gelmiyor, karar anlamına gelmiyor. Çeşitli senatörlerin açıklamalarını da izliyoruz. Bunlar da karar anlamına gelmiyor. Netice itibarıyla bununla ilgili çok sayıda açıklama var. Başkan'ın, Kongrenin açıklamaları var." ifadesini kullandı.Hem Kongreyle temasların hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelerin devam ettiğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye, güvenliği açısından bir karar vermiştir. Güçlü bir NATO üyesi ve güçlü bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğinin artması bütün NATO üyelerini sevindirmelidir, bütün NATO müttefiklerine katkı sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olarak sınırları, kendi egemen devlet sınırları olduğu gibi aynı zamanda Avrupa Birliği'nin sınırlarıdır, aynı zamanda NATO sınırlarıdır. Sınırlarında Suriye'den ve Irak'tan, terör örgütlerinden kaynaklı tehdide karşı Patriot sistemiyle bir çözüm bulamadığımız için S-400 sistemiyle bir çözüm bulunmuştur. Bu Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlayacak bir durumdur. Dolayısıyla müttefiklerimizin şunu iyi değerlendirmesi lazım. Türkiye'nin egemen bir devlet olarak güvenliğine katkı sağlayacak her adım, NATO'nun güvenliğine ve Avrupa Birliği'nin güvenliğine katkı sağlar. Türkiye'nin attığı bu adımı NATO için, müttefiklerimiz için bir tehdit gibi göstermek manipülasyondan başka bir şey değildir."Çelik, İdlib'den ABD-İran gerginliğine, Doğu Akdeniz'deki durumdan diğerlerine kadar açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak, "Şu anda dünyayı sarsan, dünyadaki önemli devletlerin gündeminin birinci sırasını işgal eden bütün meseleleri alt alta yazın, bu ilk 5 sıradaki bütün meseleler bizim etrafımızda cereyan ediyor. Birileri, binlerce kilometre uzaktan bile bunları kendi gündeminin birinci sırasına almış ama bütün bunlar bizim etrafımızda cereyan ediyor. Bu çerçeve içerisinde güvenliğimizi düşünmek kadar normal bir şey yok." şeklinde konuştu.Türkiye'nin güvenliğini güçlendirmesi için attığı her adımın müttefiklerinin de işine yaradığının altını çizen Çelik, daha müttefiklerle yapılacak çok iş olduğunu ifade etti. Çelik, şöyle devam etti:"Bu kadar kaosun içerisinde, dünyanın bu kadar istikrarsızlaştığı bir dönemde NATO müttefikliği daha önemli hale gelmektedir. Türkiye gibi kilit bir ülkenin dünya barışına ve bölge barışına yapacağı katkı daha önemli hale gelmektedir. Müttefiklerimiz Türkiye ile sağduyulu iş birlikleri geliştirmelidir. Türkiye bu konuda dünyanın her yerinde silahlı kuvvetleriyle testlerden geçmiş, başarılı sonuçlar üretmiş bir ülkedir. Terör tehdide karşı, istikrarsızlığa karşı, asimetrik tehditlere karşı Türkiye beraber yol yürünmesi gereken güçlü bir müttefiktir. Tüm müttefiklerimize bu bakımdan Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları konusunda hassas olmalarını ve sağduyulu hareket etmelerini ifade ediyoruz.Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'ne de söyledik, uzun yıllara dayanan çok güçlü bir müttefiklik ilişkimiz var, arada ortak mekanizmalar kurabiliriz. Bu ortak mekanizmalara NATO başkanlık edebilir. Böylece S-400 sisteminin NATO güvenlik sistemine bir tehdit oluşturmadığı yönünde bizim tezimiz orada masaya yatırılır ve beraberce bunlar konuşulabilir.""İdeolojik tartışmasına dönüştürülmeye çalışılıyor"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Asıl 80 milyon seni doyuruyor, sen bunun farkında mısın, yüzüne gözüne dursun." ifadelerinin ve TRT'deki ihtiyaç fazlası personel iddiasının hatırlatılması üzerine Çelik, şöyle konuştu:"TRT'nin kurum olarak yaptığı tasarrufla ilgili kendisi açıklama yaptı. Bunun bile bir ideolojik ya da kimlik tartışmasına dönüştürülmeye çalışıldığını görüyorum. Kurumların tasarrufu var. Enteresan olan şu: '15 Temmuz sonrasında Külliye'yi ziyaret ettiğimizde ben Sayın Cumhurbaşkanına TRT konusunu açtım.' diyor. Ülke büyük bir işgal girişiminden kurtulmuş, şehitler vermişiz, gazilerimiz var. O günlerde Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe ve işgal girişimine karşı güçlü bir mücadele veriyoruz. Bir ay boyunca vatandaşlarımız geceleri evlerine girmediler. Demokrasi mitingleri yapıldı.Tam o günlerde Cumhurbaşkanımız liderleri davet ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dışarıya yansıyan iki tane şeyi var. Birincisi kendisinin söylediği, 'TRT'yi gündeme getirdim.' diyor. Varlık yokluk kavgası verdiğimiz günlerde TRT meselesini gündeme getiriyor. Vatandaşımızın takdirine bırakıyorum. İkincisi, Sayın Bahçeli geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında ifade etti bunu, aynı toplantıda Sayın Kılıçdaroğlu, 'Kadıköy'de 5 imam hatip lisesi var, niye altıncısını açıyorlarmış.' diye bir konu gündeme getiriyor. Memleket darbe girişimine karşı bir mücadele içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir devlet zirvesi toplanıyor, siyasi liderler bir araya geliyor, Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündeminde TRT var, Kadıköy'deki imam hatiplerin sayısının artması var. Bu gerçekten son derece ibretlik, vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuyu sorduğunu anlatan Çelik, "Kendilerinin ifadesi şuydu: 'İmam hatiplerde sadece din derslerinin okutulduğunu zannediyor. İmam hatiplerin müfredatından bile haberi yok. Ben ona müfredat hakkında bile bilgi vermek durumunda kaldım." diye konuştu.15 Temmuz darbe girişiminden sonra demokrasi nöbeti tutan vatandaşların kendi fedakarlıklarını göz önüne getirmelerini isteyen Çelik, aynı günlerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TRT ve Kadıköy'deki imam hatiplerin sayısıyla uğraştığının dikkate alınmasını söyledi.Bu bahsedilen konunun bir dedikodu, kulis haber olduğunu kaydeden Çelik, "Karınlarını doyurduk, oy vermiyorlar gibisinden... Cumhuriyet Halk Partisinden dışarı sızan dedikodularla ilgili biz basın toplantısı yapmaya kalksak başka bir işimiz gücümüz kalmaz. 24 saat bununla uğraşırız. Bir Genel Başkana yakışıyor mu bir gazetenin yaptığı bir kulis haberi ya da dedikodu haberinin üzerine kurmak grup konuşmasını?" diye konuştu."Cumhurbaşkanımızın bize yaptığı uyarılar"Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleri ile toplantıda yaptığı uyarısını da şöyle aktardı:"Arkadaşlar vatandaşa ne kadar hizmet götürürseniz götürün, vatandaşın hayatını ne kadar düzeltirseniz düzeltin, vatandaşın gönlüne giremiyorsanız oy alamazsınız. O sebeple biz vatandaşımızın hayatını iyileştirmek için ekonomik olarak şu getirileri oraya getirdik, hizmet olarak şunları götürdük ama bize oy vermedi demeye hakkınız yok eğer gönüllere giremiyorsanız."Çelik, "Bunu birisi almış yarım yamalak dışarıya çıkarmış, ötekisi başka bir şeye çevirmiş, daha sonra bir gazetede haber olmuş, her zaman olduğu gibi CHP Genel Merkezine ve CHP Genel Başkanının grup konuşmasında gündem olmuş. Baştan aşağıya yalan dolan, esasıyla alakası olmayan, Cumhurbaşkanımızın üslubuna hiç uymayan, Cumhurbaşkanımızın üslubuyla hiç alakası olmayan, bize yaptığı uyarılarla hiçbir alakası olmayan bir şey. 'Ne kadar hizmet götürürseniz götürün, ne kazandırırsanız kazandırın vatandaşın gönlüne gireceksiniz.' uyarısıdır o." ifadelerini kullandı.(Bitti) Merkez Yürütme Kurulu