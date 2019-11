AK Parti MYK toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklamasına ilişkin, "Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir. Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmiştir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Rusya ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerinde terk ettiği bir üsse yerleşti. Devir teslim töreninde Rus bayrağı ile terörist paçavraları takas edildi. Bu görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Çelik, terör örgütleri konusundaki hassasiyeti her tarafta paylaştıklarını söyledi.

Çelik, Türkiye'nin müttefiklerinin ve dost ülkelerin yaklaşımlarındaki zaafları açık ve net bir şekilde gördüklerini dile getirerek, "Burada geçmişte Afganistan ve başka yerlerde yapılan hataların tekrarlandığının altını çiziyoruz. Bir terör örgütüyle mücadele ederken herhangi bir başka terör örgütüne olumlu yaklaşım ya da onun tavrını görmezden gelme gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmaması gerekir." diye konuştu.

Terörist Ferhat Abdi Şahin'in, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'den bir farkının olmadığını vurgulayan AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"PKK/PYD/YPG dediğimiz terör organizasyonun DEAŞ'tan bir farkı yoktur. Bizim açımızdan DEAŞ'ın kullandığı bir paçavrayla dinimizi istismar ederek kullandığı ve insanlara zulmederek, kendi adına bir devlet ilan ederek, dinimizin temel değerlerini istismar ederek ortaya koyduğu bu yaklaşımla, bu PYD/YPG terör örgütünün kullandığı paçavra aynı şeydir. Dolasıyla bu yanlış bir harekettir. Biz müttefiklerimize, dostlarımıza hem askeri birimlerimiz hem diplomatik kanallardan bu yanlışların yapılmaması ve tekrarlanmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Güçlü bir şekilde takip ediyoruz ve bu gündemimizde var."

"Dürüst bir şekilde Türkiye'nin gerçekleri paylaşılmıştır"

Çelik, EYT'liler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefetin açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanımız çok uzun zamandır Türkiye'nin yönetiminde birinci derecede sorumluluk sahibi ve Türkiye'yi nasıl devraldığımız, Türkiye'yi geçmişteki sıkıntılarından nasıl kurtardığımız konusunda kendisi bu sürece liderlik etti." dedi.

Herhangi bir noktada, belli bir kesimi rahatlatmak için aşırı popülist bir uygulamaya gidildiği zaman toplumun tamamına zarar verildiği, aynı zamanda da o kesimdekilerin çocuklarına da zarar verildiği ve bunun Türkiye'nin geçmişinde çok yaşandığı değerlendirmesinde bulunan Çelik, şöyle devam etti:

"Şöyle bir şey yapılıyor. Biz EYT'li denilen kardeşlerimizin söylediklerine duyarsız davranıyoruz, sanki biz onlarla karşı karşıyayız gibisinden bir yaklaşım sergileniyor. Böyle AK Parti bir tarafta sanki vatandaşlarımızın bir kısmı olan ve bu şekilde söylenen vatandaşlarımız karşı karşıya gibisinden. Böyle bir şey söz konusu değil. Tabii ki söylediklerini dinliyoruz, tabii ki sorunlarına duyarlıyız ama netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir. Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmiştir. Netice itibarıyla bu noktada da Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir.

Şunun kesinlikle bilinmesi gerekir. Mesala bugün bazı partilerde açıklama yapılıyor, basın toplantısı yapılıyor. Onlar Türkiye'yi yönetme sorumluluğu altında değildir. Bu denklemleri görseler, bu elimizdeki tabloyu görseler, aynı yaklaşım içinde olacaklardır. AK Parti hükümetleri, toplumun her kesiminin sorununun çözülmesi için en yüksek hassasiyetle davranan ve tamamen kararlılıkla bu meseleleri ele alan bir hükümet ve bir siyaset yapısına sahiptir. Eğer çözülebilecek bir mesele varsa çözülmektedir ama çözülemeyecek ya da talep edildiği gibi çözülemeyecek bir mesele söz konusuysa da Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün AK Parti kadroları bunu dürüst bir şekilde toplumla paylaşmaktadır. Dolayısıyla burada bazılarının yaptığı gibi bile bile gerçek saptırılmamıştır."

Çelik, vatandaşların duygularıyla oynama, onların gelecekle ilgili beklentilerini manipüle etme gibi bir yaklaşıma girilmediğini vurgulayarak, "Son derece dürüst bir şekilde Türkiye'nin gerçekleri paylaşılmıştır. Bu çerçevede bu mesele ele alınmıştır. Şu anki şartlarda bu konudaki yaklaşım Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en net bir şekilde ifade edilmiştir." diye konuştu.

"Vatandaşımızın kaliteli sağlık hizmeti alması her şeyden önde gelmektedir"

Şehir Hastanelerine ilişkin de açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "İktidarlarımız döneminde en yüksek ilerleme sağladığımız, devrim gerçekleştirdiğimiz alanların başında sağlık sektörü gelmektedir." ifadesini kullandı.

Çelik, geçmişte yaşanılan sıkıntıların bir daha olmaması, vatandaşın birinci sınıf sağlık hizmeti alması için çok büyük devrimlere imza atıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün yurt dışında herhangi bir şekilde mecbur kalıp da acil servise giden vatandaşlarımız, oradaki acil servisle Türkiye'dekileri mukayese ettiğinde son derece güçlü bir şekilde Türkiye'nin ne kadar yüksek bir devrim gerçekleştirdiğini, sağlık sektöründeki seviyeleri ne kadar yükseğe getirdiğini net bir şekilde görmektedir. Buradan baktığımızda bu devrimin ilerleyen aşamalarında, taçlanmasının bir neticesi olarak vatandaşlarımızın herhangi bir komplekse girerek oradan oraya gezmeksizin, bütün sağlık hizmetlerinden faydalanması için şehir hastaneleri meselesi, Cumhurbaşkanımızın üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseledir. Birileri, bir takım rakamlar ileri sürüyor, zarar etti, şu oldu, bu oldu, şöyle oldu, böyle oldu gibisinden. Bu, buna karşı söylenmiş bir tezdir. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu olduğunda, vatandaşımızın sağlık hizmeti söz konusu olduğunda gereken harcamalar, gereken yatırımlar alınmaktadır. Çünkü, sağlık her şeyin başıdır ve vatandaşımızın kaliteli sağlık hizmeti alması her şeyden önde gelmektedir."

Bahsedilen rakamların bilgisinin kendisinde olmadığını belirten Çelik, "Bu ihtiyaç duyulduğu takdirde tabii ki Sağlık Bakanımız tarafından açıklanır. Ama vatandaşımızın, birinci sınıf sağlık hizmetinde bazı konularda dünyada bile olmayan standartlara kavuşması şeklindeki politikamız kararlılıkla ve hassasiyetle sürecektir." değerlendirmesini yaptı.

(Bitti)

Kaynak: AA