AK Parti MYK toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan mahkemesinin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararını, "Tatmin edici bir karar değil, maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu." şeklinde değerlendirdi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Libya arasındaki güvenlik ve askeri iş birliği mutabakatınca Libya'ya asker gönderme tartışmalarına değinen Çelik, bu konuda çeşitli tartışmaların yapıldığını hatırlattı.

"Milli çıkarlarımızın korunması için Akdeniz başta olmak üzere herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa diplomasi ise diplomasi, diplomasinin devamı olarak sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa Türkiye Cumhuriyeti sert güç unsurları kullanılır. Bu Türkiye'nin ulusal çıkarlarının korunması için gerekliliktir." ifadesini kullanan Çelik, Türkiye'nin milli çıkarlarının korunması gereken durumlarda duyarlı, bilgili ve daha sağlıklı bir politikanın üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ömer Çelik, şunları söyledi:

"Ana muhalefet partisi tarafından, Türkiye düşmanı birisine 'ılımlı ve seküler' diyerek destek veriyorlar. Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarlarının korunması için imza atan Ulusal Mutabakat Hükümetine 'Cihatçı' diyor ama Türk gemilerini vurmaktan bahseden Hafter'e ılımlı ve seküler diyorlar. Bu açıkça özür dilenmesi ve geri alınması gereken bir şey. CHP'ye yönelik her zaman eleştirilerimiz vardı ama CHP geçmişteki genel başkanları zamanın da hiçbir zaman bu şekilde bu kadar gayrimilli bir duruş sergilememiştir."

"Müttefiklik ilişkimiz kırılgan hale geliyor"

ABD Senatosunda, "2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası"nın kabul edildiğini ve Amerikan Kongresi'nin iç siyasi hesaplarla hareket ettiğini ifade eden Çelik, "Bunlar rasyonel dış politika hesaplarıyla yapılmıyor, yapılsa Türkiye'ye, böylesine önemli bir müttefike şu zamanında yaptırım diliyle konuşmak yerine tam tersine 'daha çok iş birliği nasıl yapabiliriz?' diye bir yarışın olması gerekiyordu. Burada sağduyudan yoksun bir yaklaşım var. Her iki kanadın da böylesine bir yarışı var. Burada Amerikan yönetiminin ilişkilerimize daha çok zarar verebilecek bir noktaya gitmemesi için Kongre kaynaklı bu adımlar karşısında tabii ki tedbir alması gerekiyor. Son derece tarihsel ve güçlü ilişkilere sahip müttefiklik ilişkimiz giderek bu kararlarla kırılgan hale geliyor." şeklinde konuştu.

Çelik, ABD'ye sağduyulu ve rasyonel politika üretme konusunda çağrıda bulunarak, "Tabii ki eğer Türkiye'ye karşı bir yaptırım dili kullanılacaksa egemen ve güçlü bir devlet olarak Türkiye bunlara mütekabiliyet esasına göre gereken cevabı verecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib konusundaki konuşmalarında uluslararası topluma uyarılar yaptığına değinen Çelik, "2019 mayıs ayı başından itibaren İdlib'de sivillere ve altyapıya dönük birtakım saldırılar düzenleniyor. 17 Eylül 2018 tarihinde Rusya'da Cumhurbaşkanımızın Putin ile imzaladığı Soçi Muhtırası'nın açık ihlali anlamına gelen saldırılar son dönemde yoğunlaşmıştır. Bu mutabakatın korunması, ihlal edilmemesi gerekiyor. Rejimin 31 Ağustos'ta tek taraflı ilan ettiği ateşkesin ardından bile rejim tekrar bu ihlalleri sürdürdü. O zaman da bir ayda 100'den fazla sivil hayatını kaybetmişti." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Rejimin İdlib'de altyapıyı ve sivilleri hedef almasından kaygı duyduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tekrar bir mülteci akınının orada hareketlendiği geliyor. Bundan sonra Türkiye bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz. Avrupa'da, diğer yerlerdeki dostlarımız ve müttefiklerimiz 'Türkiye nasılsa bu yükü çekiyor' diye şimdiye kadar mükellefiyetlerini yerine getirmediler. Bundan sonra Türkiye'nin burada Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilen güvenli bölge kurulması, bu güvenli bölgede bu insanların döneceği konutların inşa edilmesi gibi politikalarına destek verilmezse artık mülteci meselesini birilerinin Türkiye'nin meselesi gibi sunma politikasının tamamen sona erdiğini, bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok Avrupa'nın meselesi haline geleceğini, Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline geleceğini tavrımızın bu şekilde olacağını açık bir şekilde ifade ediyoruz."

"Tatmin edici bir karar değil"

Suudi Arabistan mahkemesinin Cemal Kaşıkçı cinayeti kararına ilişkin soru üzerine Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tatmin edici bir karar değil, maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu. Biliyorsunuz sürecin en başından beri birkaç noktaya vurgu yaptık. Dedik ki yargılama İstanbul'da yapılsın. Niye? Uluslararası toplumun gözetimi altında uluslararası kurumların katılımıyla bu yargılanmanın yapılması gerekirki yargı sürecinin adalete, hakkaniyete ve hukuk kurallarına uygun işlediğinden herkes mutmain olsun. Bir kere böyle yapılmamıştır, kapalı bir yargı, dava süreci götürülmüştür." ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, karara yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporu son derece önemsiyoruz. Birleşmiş Milletler raporundaki ifadeleri karşılayan bir karar olmasını beklerdik. Şeffaf yürütülmemiş, kapalı yürütülmüş bir karar. Kaşıkçı cinayetini faillerini serbest bırakmaktan çok, bütün dünya bunu böyle algılıyor, daha çok bunun üstünü örtmeye çalışan bir karar olarak gündeme gelmiştir. Bir kere daha şeffaflık çağrısı yapıyoruz, saygın bir mahkeme çağrısı yapıyoruz. İstanbul'da hem uluslararası kurumların gözetiminde yüksek yargı standartlarında bir mahkeme yapılması gerektiğini ifade ediyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA