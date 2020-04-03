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AK Parti MYK, video konferans ile toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

03.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:56
AK Parti MYK, video konferans ile toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 14.40'da başladı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel
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