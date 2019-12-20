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AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı haftalık olağan toplantısını yaptı

AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

20.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:04 AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı haftalık olağan toplantısını yaptı
AK Parti İlçe Başkanlığı haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.
İlçe Başkanı Ertunç Güngör başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kadın Kolları Başkanı Fatma Gökçe ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.
İlçe Başkanı Ertunç Güngör, toplantıda, yapılan çalışmalar hakkında partilileri bilgilendirdi.
Ev ve hasta ziyaretlerinin sürdüğünü dile getiren Güngör, "Bu ziyaretlere hassasiyet gösteriyoruz ve önemsiyoruz. Son günlerde kadına yönelik şiddet konularında da hassas davranacağız ve her zaman kadınların yanında olacağız." dedi.

Nallıhan, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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