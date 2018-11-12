AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı'nda Toplantı

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:32



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:32

AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.AK Parti Nallıhan İlçe Başkan Ertunç Güngör başkanlığında parti binasında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve teşkilat üyeleri katıldı.Başkan Güngör, seçim sürecinde çalmadık kapı, girmedik ev bırakmayacaklarını söyledi.Yarın seçim yapılacakmış gibi mahalle temsilcilerini, müşahitlerini belirlediklerine değinen Güngör, "Görüldüğü gibi seçime hazırız. Bu anlamda partimizin yaptıklarını kapı kapı dolaşıp anlatacağız. AK Parti iktidarı döneminde Nallıhan'a yapılan tüm yatırımları halk ile kaynaşarak anlatacağız." diye konuştu.Toplantıda, haftalık çalışmalar değerlendirildi.