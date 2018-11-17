AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı İçin 9 Aday Başvurdu

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde AK Parti
'de Nevşehir
Belediye Başkan aday adaylığı için 9 isim adaylık başvurusunda bulundu.
AK Parti'de 5 Kasım Pazartesi günü başlayan ve 16 Kasım Cuma gecesi sona eren aday adaylık başvuruları sonrasında Nevşehir Belediye Başkan adaylığı için Çat
Belediye Başkanı Kamil Duru
'nun yanı sıra, Süleyman Özgün, Savaş Benli, Sedat Cantekin, Mehmet Yalçın
, Oğuzhan Köylü, Şevki Gedik, Ülkü Aslan, Rasim Arı isimleri başvuru yaptı. - NEVŞEHİR
Ak Parti,Nevşehir
17 Kasım 2018 Cumartesi 09:36