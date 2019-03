AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Arı Projelerini Açıkladı

Kaynak: İHA

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, mahalli idareler seçimleri öncesinde proje lansmanı düzenleyerek, Nevşehir için hazırladığı projeleri anlattı.Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'nın proje lansman tanıtım toplantısına eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Proje tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Nevşehir için 5 başlık altında 50 projesini anlattı. Arı, "Biz ve beraber olmaya geldik. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde gönülden gönüle köprüler kurmak, gönül belediyeciliği yapmak olacaktır. Biz belediyede ve bu şehirde iki tane şey yapacağız. Birincisi zihniyet değişikliği ve dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İkinci aşamada fiziksel değişimi ve dönüşümü gerçekleştireceğiz. Zihin dönüşümüne şunu kastediyoruz. Biz belediye başkanı olduğumuz andan itibaren bu şehirde asla dedikoduya amel etmeyeceğiz. Dedikoduya bu şehirde son vereceğiz. Birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize ve samimiyetimize zarar veren aramızdaki köprüleri ortadan kaldıran ve dedikoduyu ortadan kaldıracağız ve asla dedikoduya prim vermeyeceğiz" dedi.AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul'da akşam düzenlenen yürüyüşte ezanı yuhalayanlara tepki gösterdi. Kılıç, "Bir takım yürüyüşler, bir takım mitingler, bir takım gösteriler ve bir takım vandallıklar adı altında hak arama, demokrasi arama, insan haklarını arama gibi kişisel hak arama gibi bahaneler sığındılar. İşte en yakın zamanda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar günü olarak kutlanan ama bizim kültürümüzde sadece bir gün değil her gün kadınların günüdür, her gün annelerimizin günüdür, her gün babalarımızın günüdür. Çünkü her gün insanların günüdür. Ama eyvallah kadına karşı yapılan ve yaşanılan bazı şiddet olaylarını hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz, inancımızın, kültürümüzün asla kabul etmediği şiddet olaylarına dikkat çekmek ve toplumumuzdaki kadınlarımızın istisnai yerlerini hatırlatmak anlamında bir gün olarak yaşanmasına, kutlanmasına bizde destek veriyoruz. Ancak dini inançlarımız, mukaddesatımız, ezanımız ile ilgili o gün yapılanlara hiçbir şekilde de bunu tasvip etmiyoruz. Milletimizin de bunu asla tasvip etmediğini biliyoruz. Siz gösteri yapacaksınız diye ezanı yuhalayamazsınız. Ama bu zihniyet 15 Temmuz gecesi okunan salalara tepki göstermişti. İşte biz ne diyoruz bu milletin değerleri ile hep beraber bir arada yaşayarak geleceği inşa edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.Arı'nın proje lansman tanıtım toplantısı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - NEVŞEHİR