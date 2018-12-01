AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Nevşehir oldu. Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı oldu. Peki, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı olan Rasim Arı kimdir? Rasim Arı kaç yaşındadır? Rasim Arı nerelidir? Rasim Arı hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN RASİM ARI KİMDİR?

Rasim Arı, 1975 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 1989 senesinde eğitim görmeye başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu'nun sonrasında 1993 – 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gördü. 1996 yılında Marmara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimine başladığı sırada 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı.

2001 YILINDA SİYASETE ADIM ATTI

2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyasete adım atan Arı, 2007 yılında AK Parti'den Nevşehir Milletvekilliği için adaylığını koydu. 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Danışmanlığı görevine getirildi ve bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun Danışmanı olarak devam etti.

2011 YILINDA BAKANLIK MÜŞAVİRİ OLDU

2011 senesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği'ne görevine atanan Rasim Arı, 2015 yılında atandığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini sürdürdü. Rasim Arı,31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkan adayı oldu.