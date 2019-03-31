AK Parti Nevşehir'de 5 İlçe Belediye Başkanlığını Kazandı

Kaynak: İHA

AK Parti Nevşehir'de 5 ilçe belediye başkanlığını kazandı AK Parti 7 ilçeden 5'ini kazandıNEVŞEHİR - AK Parti Nevşehir'de 5 ilçe belediye başkanlığını kazandı. AK Parti bugün yapılan seçimlerin ardından kesin olmayan sonuçlara göre, Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir, Kozaklı ve Ürgüp Belediye başkanlıklarını kazandı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar açıklamasında, başta Nevşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere 5 ilçede belediye başkanlıklarını kazandıklarını açıkladı. Yanar, "Bizler AK Parti olarak seçimler boyunca çok çalıştık. Allah'a çok şükür ki başta Nevşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere, Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir, Kozaklı ve Ürgüp belediye başkanlıklarını kazandık. Bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi. AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe de açıklamasında, "Mutluluğumuz kelimelere sığmıyor, Nevşehir Belediye Başkanlığının yanı sıra 5 ilçede belediye başkanlıklarını kazandık" dedi. Menekşe, "AK Parti olarak çok çalıştık. Allah'a çok şükür ki çalışmalarımızın karşılığını aldık. Bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de açıklamasında, "Bugün büyük bir zafer elde ettik. Daha önce İYİ Parti'de olan Gülşehir Belediye Başkanlığını ve MHP'de olan Kozaklı Belediye Başkanlığını kazandık. Sadece Avanos ve Hacıbektaş ilçelerini kaybettik. Allah izin verirse bir dahaki seçimde oraları da alacağız" şeklinde konuştu.