AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar'dan CHP'li Fahri Ertik hakkında suç duyurusu

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, CHP'li Osman Fahri Ertik hakkında suç duyurusunda bulundu.Yanar, önceki seçimlerde CHP'den Nevşehir Milletvekili adayı olan Osman Fahri Ertik'in CHP Nevşehir İl Başkanlığı 37. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusu yaptı.Nevşehir Adliyesine gelen Yanar, dilekçesini savcılığa teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada, "İlgili şahıs Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değerlerine dair söz söyleme cüretinde bulunmuştur. Tabi bu hiç kimsenin haddi değildir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın hakkını koruyacak da teşkilatlar olarak bizler buradayız. Fersah fersah haddini aşmış açıklamayı şiddetle kınıyoruz. İlgili suç duyurusunu yüce adaletimize güvenmek suretiyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.Eleştiriye her zaman açık olduklarını belirten Yanar, şöyle konuştu:"Bu eleştiri kisvesi parti iç çekişmelerin konusu olamaz. Biz eleştiriye her zaman açık olduğumuzu başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her daim ifade ettik. Bunu tüm CHP camiasına da mal etmiyorum. Ama bazı haddini bilmezler de bu hususta cürette bulunmuşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, kıymetli bakanlarımıza, partimizin en alt kademesinden en üst kademesine kadar bütün yetkililer hakkında eleştiri kisvesi altında yapılan hakaret, tehdit, şantaj unsurları taşıyan ne olursa olsun, herhangi bir şahıs olabilir, herhangi bir düşünceye mensup olabilir hiç fark etmeksizin ilgili suç unsurlarını bundan sonra da takip edeceğiz."