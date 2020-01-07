Ak Parti Nevşehir Kongre Maratonu'nda güçlü Türkiye vurgulandı

Kongre salonlarında katılımcılara ve teşkilat mensuplarına hitap eden Açıkgöz, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında Nevşehir teşkilatlarımızla bir ve beraber olarak destek olacaklarının vurgusunda bulundu. Konuşmasında Açıkgöz, "Nevşehir'imiz, teşkilatımız; Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında omuz omuza, gönül gönüle destek olmaya devam edecek. Masada, sahada, diplomaside, bölgede, dünyada 'Güçlü Türkiye' var; şer odaklarının oyunlarını bozarak kazanan Türkiye oluyor"dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz; Avanos ilçesinin Kalaba, Çalış, Özkonak, Merkez ilçesinin Göreme, Çat, Sulusaray ve Acıgöl ilçesinin Karapınar beldelerinin kongresine katıldı.

AK Parti olarak belde, ilçe ve il kongrelerinin büyük bir şölen havasında geçtiğini belirten Açıkgöz, ülkemiz için birlik ve beraberliğin önemine değindi. Açıkgöz, "AK davada eski-yeni, sen-ben değil 'biz' vardır, milletimize, teşkilatımıza vefa vardır, aşk ile yorulmadan millete hizmet yolunda çalışmak vardır. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK davada nefer olmak bizler için onurdur. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız mazlumların hamisi, masumların gür sesi olarak hem sahada hem de masada Türkiye'nin gücünü dünyaya gösteriyor" dedi.

Dünyanın gözbebeği Nevşehir için teşkilatlar ile gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Açıkgöz, "Beldelerimiz günden güne gelişmeye, büyümeye ve güzelleşmeye devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da en çok turist ağırladığımız bir dönem oldu. Kapadokya, seçkin misafirlerin konakladığı ve ülkeye en çok döviz bırakan müşterilerin gözde yeridir. Nevşehir ekonomimizin ve ülke ekonomimizin can damarlarından turizm sektörümüzü her mevsim desteklemeye devam ediyoruz"dedi.