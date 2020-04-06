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AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AA'nın 100. yılını kutladı

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.

06.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:52
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AA'nın 100. yılını kutladı
AK Parti Nevşehir Milletvekili , TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının bir asırdır haberciliğin markası olduğunu belirten Açıkgöz, "Dünyada güvenilir haberciliğin yüz yıllık markası, Milli Mücadele'nin gür sesi, gururumuz Anadolu Ajansımızın kuruluşunun yüzüncü yıl dönümünü kutluyor, AA'nın emektar çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Nice başarılarla nice yüz yıllara inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Açıkgöz, Milletvekili, Nevşehir, AK Parti, Güncel
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