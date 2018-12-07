AK Parti Nevşehir Teşkilatı Seçim Çalışmalarını Ele Aldı

AK Parti Nevşehir
teşkilatı, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi hazırlıklarını ele aldı.
AK Parti İl Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı
ile ilçe ve belde belediye başkanlıkları için aday adaylarının katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.
AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'ın başkanlığında AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz
ve Yücel Menekşe
ile mevcut Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'in de yer aldığı toplantı, basına kapalı olarak yapıldı.
Rasim Arı,Nevşehir
07 Aralık 2018 Cuma 19:54