AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Niğde oldu. Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir oldu. Peki, AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı olan Emrah Özdemir kimdir? Emrah Özdemir kaç yaşındadır? Emrah Özdemir nerelidir? Emrah Özdemir hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

NİĞDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN EMRAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Emrah Özdemir, 1980'de Niğde'de dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitiren Özdemir, vatani görevini İskenderun'da yaptı. 2011 yılında AK Parti İl Başkan Yardımcısı olan Özdemir, 2013-2017 yılları arasında İl Başkanı oldu. İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini icra eden Özdemir, aile şirketinin de yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Emrah Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır. Özdemir, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı oldu.