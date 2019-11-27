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AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Boluate ile görüştü

Türkiye-Peru Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Alberto Campana Boluate ile Meclis'te bir araya geldi.

27.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:28AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Boluate ile görüştü
Türkiye-Peru Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Selim Gültekin, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Alberto Campana Boluate ile Meclis'te bir araya geldi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Peru Cumhuriyeti'ndeki temaslarını anımsatan Gültekin, bunun, her iki ülke arasında gerçekleşen ilk ve en yüksek düzeyde ziyaret olduğunu belirtti.
Türkiye'nin, Peru'ya pamuk ipliği ve demir çelik ürünleri ihraç ettiğini, Peru'dan da balık yağı ve çinko gibi ürünleri aldığını anlatan Gültekin, "Her iki ülke arısındaki ticaret hacmi yaklaşık 270 milyon dolar civarında. Biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Ticaret hacmini daha yukarılara taşımak istiyoruz." dedi.
Boluate de Türkiye ile Peru arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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