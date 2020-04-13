Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin'den koronavirüs açıklaması

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sağlık hizmetinde ilk sıralarda yer alan İtalya, İspanya ve İngiltere'de sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini savundu.

13.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:14
AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin'den koronavirüs açıklaması
AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sağlık hizmetinde ilk sıralarda yer alan İtalya, İspanya ve İngiltere'de sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini savundu.
Gültekin, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ülkelerin sağlık sistemlerinin net olarak ortaya çıkmaya başladığını belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sağlık hizmeti sunumunda ilk sıralarda yer alan İtalya, İspanya ve İngiltere'de sağlık sisteminin çöktüğünü ileri süren Gültekin, şunları kaydetti:
"Sağlık hizmeti, Fransa, İsviçre, İsveç gibi gelişmiş ülkelerde ise çökme aşamasına gelmiştir. Dünyanın ekonomik gücü ABD'de ise sistem artık yok denilecek duruma gelmiş, hastane bahçelerinde kurulan mobil morglar, otoparklar ve soğutucu üniteye sahip kamyonetlerin morga çevrilmesi de hayatını kaybedenlerin sayısına yeterli gelmemektedir. Oysa dünya genelinde sağlığa en çok para ödeyen ülke Amerika. Buna rağmen kişilerin, test için ortalama 300 dolar, ambulans için 250 dolar, karantinaya alınıp tedavi olmak için de 4 bin doları gözden çıkarmaları gerekiyor. Parası olmayan ise ölümü bekliyor. Avrupa ve Amerika'da hastane ve yoğun bakım sayıları yetersiz, hastalar koridorlarda yerlerde tedavi sırası beklemekte. Bu nedenle İspanya ve İtalya'da fuar alanları, kongre merkezleri, oteller hastaneye çevrilmiş, özel hastanelere devlet tarafından el konulmuş durumda."
Avrupa ülkelerinin Türkiye'den tıbbi malzeme desteği ve koronavirüsle mücadelede gösterdiği başarı nedeniyle bilgi paylaşımı istediğini anlatan Gültekin, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sağlık alanında gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki reformlar sayesinde, koronavirüs salgınıyla mücadelede dünyada örnek olarak gösterilen ülke konumuna geldi. Birçok ülke kendi vatandaşının ve sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılayamazken, büyük ve güçlü Türkiye hem kendi vatandaşına hem de yardım talebinde bulunan diğer ülkelere yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Selim Gültekin, Milletvekili, AK Parti, Niğde, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin'den koronavirüs açıklaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:52: AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Ürününüz tarlada serada kalmayacak" - Haber 17:51: Japonya'da 5 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 17:51: Giresun'a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı - Haber 17:50: Ödülleri kendi maaşından karşılayacak - Haber 17:50: ULUSKON'dan Süleyman Soylu'ya destek - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler