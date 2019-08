AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri sürekli yeni yönetim sistemini karalamaya çalışıyor olsa da milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine sahip çıkmıştır, oyunu vermiştir ve 'Biz sizinle beraber bu yolda yürümeye varız' demiştir" değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen törene katıldı.Burada partililere hitap eden Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye 'nin savunma sanayisinin yüzde 20'sini üretebildiğini, şu anda yüzde 70 yerli üretim yapılabildiğine işaret etti.Erdoğan, şöyle konuştu:"Nereden nereye? İşte bunlar durup dururken olmadı. Kuru kuruya manifestolarla bunlar olmaz. Uygulamayla bu manifesto olur. İşte biz bunu yaptık. Biz bunu gerçekleştirdik. Bizim manifestomuz uygulamadır. Biz bunu yaptık, adımını attık. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserimizle konuşuyoruz.Elbette bu sürecin ülkemize, milletimize ve partimize bir maliyeti olmuştur ama sonuçta istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardığımızı düşündüğümüzde bu bedelin bir önemi yoktur. Ülkemizin ve milletimizin bekası için canını ortaya koymuş bir kadro olarak daha büyük bedelleri ödemekten de asla çekinmeyiz. Yeter ki Türkiye ayakta kalsın, yeter ki bu millet namerde muhtaç olmasın, yeter ki gözünü ve gönlünü bu ülkeye dikmiş yüzlerce milyon kardeşimizin umudu sönmesin. Önümüzdeki dönem, bu kutlu davayı daha yükseğe taşımak için çok daha fazla çalışma dönemidir.""Kapılarımız sonuna kadar açıktır"Parti olarak kendilerini kadrolarından politikalarına kadar yeni dönemde uygun şekilde geliştirerek, ülkeye ve millete hizmete devam etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bizim en büyük gücümüz davamıza olan inancımız ve insan varlığımızdır. Partimize gönül vermiş herhangi bir kademede görev almış olanlardan başlayarak siyasete ve hizmete talip herkese bizim kapılarımız sonuna kadar açıktır ve açık kalacaktır." diye konuştu.Erdoğan, önümüzdeki aylarda başlatacakları büyük kongre süreçlerinin bu bakımdan fırsat olduğunu dile getirdi.Partisinin gençlik ve kadın kolları kongrelerini başlatacaklarını hatırlatan Erdoğan, bütün bunlarla beraber belde, ilçe ve il kongrelerini de başlatacaklarını kaydetti.Erdoğan, şunları söyledi:"Hedef şu; bütün bu saydığım yerlerde bizim için kanaat önderleri kimlerse bunları seçip, çıkartmak ve kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir. Bunu hep beraber yapacağız. 'Ben şurda yoktum, ben burda yoktum' olmaktan öte, 'Burası filancaya layık', daha da ileri gidiyorum, kardeşlerim bize Ömerler lazım. İşte biz bu Ömerleri bulduğumuz zaman şunu bilesiniz ki şu anda geldiğimiz konumdan çok daha farklı bir konuma Allah'ın izniyle çıkacağız. Hiç endişeniz olmasın. Mevcut kadrolarımızla birlikte mahalle, ilçe, il ve genel merkez düzeyinde bu çatı altında hizmet etmek isteyen herkesi kongre sürecimize aktif olarak katılmaya, demokrasi mücadelesinde yer almaya şimdiden davet ediyorum.""Cumhur İttifakını diri tutmaya gayret edeceğiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak kuruluşlarından bugüne kadar en çok ana muhalefetin ve onu taklit edenlerin yalanlarından, iftiralarından, çarpıtmalarından ve tutarsızlığından çektiklerini" vurgulayarak, şöyle devam etti:"Karşımıza projeleriyle, programlarıyla, teklifleriyle, akıllı uslu tenkitleriyle çıkan bir muhalefet tarzı hiç olmadı. Hatta en hayati konularda dahi çoğunlukla diğer partilerle bir araya gelme imkanı bulamadık. Bunun tek istisnası MHP ile Cumhur İttifakımızdır. Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz. Sağdan, soldan bozmak isteyenler çıkabilir ama biz bunlara prim vermeden yolumuza devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesi sokaklarda milletimizin kurduğu bu ittifakı halk oylamasından seçimlere, ülkemize karşı kurulan tuzakları bozmaya kadar her alanda başarıyla sürdürdük, sürdürüyoruz ve Sayın (Devlet) Bahçeli ile de zaman zaman bir araya gelerek daha neler yapmamız gerekir, bunları konuşuyoruz. Böylece çok partili siyasi hayatımızda ilk defa başka herhangi bir çıkara dayalı olmadan sadece ülke ve millet menfaatleri ortak paydasında bir ittifakın kurulabileceğini göstermiş olduk."Recep Tayyip Erdoğan, esasen bu iş birliği yönteminin Cumhur İttifakı sayesinde kazandırdıkları ülke tarihinin en önemli yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhunda da bulunduğuna değindi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet SistemiYakında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemininin geçen bir yıllık sürecini milletle paylaşacaklarını bildiren Erdoğan, millete bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ne yaptıklarını, ne yapmakta olduklarını ve ne yapacaklarını anlatacaklarını ifade etti.Erdoğan, Türkiye'nin mümkün olan en geniş toplumsal uzlaşma zemininde yönetilmesinin gelecek açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, darbelerin, cuntaların, vesayetler döneminin ancak bu şekilde bir daha geri gelmemek üzere kapatılabileceğinin altını çizdi.Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:"Millet iradesinin kahir ekseriyetinin tezahür ettiği bir yerde başka hiçbir güç ve proje hayat bulamaz. Her ne kadar böyle bir uzlaşmayı asla sağlayamayacağını düşünen birileri sürekli yeni yönetim sistemini karalamaya çalışıyor olsa da milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine sahip çıkmıştır, oyunu vermiştir ve 'Biz sizinle beraber bu yolda yürümeye varız' demiştir. Oylamayı yaptık mı? Yaptık. Evet mi çok çıktı, hayır mı? Evet çok çıktı. Erzurumlu Teyo Pehlivan'ın durumuna benziyor bunlarınki de. Yenile yenile bunlar bıkmıyor. Ama halk, cumhur işi bitirdi. Kararı verdi, iş bitti. Bu konuda başı çeken partinin mahalli seçimlerde elde ettiği kimi sonuçların bütün bunların ardından artık yeni yönetim sistemine daha sıcak bakmaya başladığını görüyoruz. Tabii bunların siyasetinin ilkesi ve omurgası olmadığı için yarın ne yapacaklarını kimse bilemez."Elbette her yenilik gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de geliştirilmesi gereken yönleri bulunduğuna vurgu yapan Erdoğan, sisteme ilişkin bir yıllık analiz yaptıklarını anlattı.Erdoğan, "Aksayan yönlerimiz var mı, yok mu bunları aramızda arkadaşlarımızla konuştuk. Bir yıllık uygulama sonuçları ışığında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde ilgili tüm kesimlerin görüşleri, değerlendirmeleri, teklifleri alınarak kapsamlı bir çalışma yapıldı. İlk fırsatta bu çalışmanın sonuçlarını inceleyecek ve sistemi geliştirecek adımları da atacağız." diye konuştu."Putin ile görüş alışverişinde bulunduk"Bugün Türkiye'nin önünde Suriye sınırlarının güvenliği meselesinden Doğu Akdeniz'de haklarına, terörle mücadeleden ekonominin toparlanmasına kadar pek çok önemli konunun gündemde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ülkemize geçmişte kazandırdığımız çok büyük eserler, milletimize yaptığımız çok büyük hizmetler var. Halihazırda karşımızda duran sorunlar daha ziyade, bölgesel ve küresel güç mücadelelerinin eseridir. Bu meselelerdeki eksiklerimizin, yapısal reform ihtiyaçlarının farkındayız. Asıl fotoğrafı görmeden sadece detaylara odaklanmak bizi yanıltır."Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak birlikte hareket ettikleri dostları ile beraber içerideki ve dışarıdaki tüm meselelerin çözümü için daha çok çalışma, mücadele etme sorumluluğu ile karşı karşıya olduklarına değinerek, "Bu kadro hiçbir zaman mücadeleden ve sorumluluk üstlenmekten kaçınmamış bir kadrodur." ifadesini kullandı.17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'yi her alanda büyüttüklerini ve güçlendirdiklerinin altını çizen Erdoğan, 2023, 2053 ve 2071'e giden süreçte de aynı iradeyi ortaya koyacaklarını aktardı.Demokrasiyi ileriye taşıma, ekonomiyi güçlendirme, güvenliği tahkim etme başta olmak üzere Türkiye'nin aydınlık geleceğini üzerinde bina edecekleri tüm hususlarda AK Parti olarak Türkiye'nin önünü açmayı sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunun için her bir kardeşimizin katkısına, çabasına, desteğine ihtiyacımız var. AK Parti'nin başarılarının gerisinde geçmişteki pek çok partinin aksine yıllar geçtikçe küçülen değil büyüyen, yıllar geçtikçe köhneyen değil her daim yenilenen, yıllar geçtikçe hizipleşen değil hep kucaklaşan bir parti olması yatmaktadır. Bu vasfımıza sahip çıktıkça büyümeye ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim bizi daha nice kuruluş yıl dönümlerinde bu çatı bir araya getirsin diyorum."Konuşmasında terörle mücadele faaliyetlerine de değinen Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:"İnlerine gireceğiz dedik, girdik. Dağ, tepe demeden şu anda kahraman Mehmetçiğimiz mücadelesini sürdürüyor. Sürdürmeye de devam edecek. Şu anda yurt içi, yurt dışı bu mücadele devam ediyor. Suriye'de olanlar ve bugün Sayın Putin'le de görüşmemizi yaptık. İdlib'deki gelişmeleri ateşkes çerçevesi içerisinde yürütme noktasında gerekli görüş alışverişini yaptık. Önümüzdeki günlerde de Sayın Trump'la yine aynı şekilde bu görüşmeleri yapacağız. Bütün mesele, güneyde özellikle Suriye'de bu sıkıntıları bir an önce aşmak ve barışın egemen olduğu bir bölge ihdas etmek. Bunun gayreti içerisindeyiz. Allah'ın izniyle bunu da başaracağız.""Mücadeleden vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da programın açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluşunu "Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18" diyerek kutladıklarını belirtti.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 14 Ağustos 2001 yılında kurulduğunu günkü sözlerini hatırlatan Ünal, konuşmasına şöyle devam etti:"Söylediği gibi o günden sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Buna Türkiye şahit, buna zaman şahit, buna tarih şahit. 2001 yılında 2002,2003 ve 2004 yıllarında neler söylendiğini hep beraber yaşadık. Her şey biz yaşarken oldu, yapılan kara propagandaları, felaket tellallığını hep beraber yaşadık. 17 yıl boyunca onlar bıkmadılar yalan söylemekten, felaket tellallığı yapmaktan, dezenformasyon üretmekten bıkmadılar ama biz de davamız ve hedeflerimize inanmaktan Türkiye için gece gündüz çalışmaktan asla vazgeçmedik. Bundan sonra da inşallah nice daha nice 18 yıllar. Bu davadan, bu kavgadan ve bu mücadeleden vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz."NotlarATO Congresium'da gerçekleşen kutlamalar, küçük bir konserle başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesinde AK Parti tarafından 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Zaman Tüneli" fotoğraf sergisini ve AK Parti Genel Merkez Birim Başkanlıklarının stantlarını gezdi.Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş tarihi olan ??14 Ağustos 2001'de doğmuş 18 genç ile muhabbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelmesiyle birlikte program başladı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bir konuşma yaptı.Programda, "AK Parti'nin 18. Yılı" isimli marş salondakilere dinletildi ve AK Parti'nin 18 yılını anlatan bir kısa film gösterimi yapıldı.(BİTTİ)