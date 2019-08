AK Parti'nin 18'nci yıl dönümü Sakarya 'da coşkuyla kutlandı. Kutlama sırasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon ile canlı bağlandı.AK Parti'nin 18'nci yıl dönümü kutlamaları Sakarya'da coşkuyla kutlandı. AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığında gerçekleşen kutlamalara, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, diğer ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlama etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Etkinlik esnasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlamalara telefon ile canlı bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partin'nin kuruluşundan bugüne kadar tüm kademelerde çalışan, bu işe gönül veren, hizmet eden, katkı sağlayan ve partiye oy veren herkese minnettar olduğunu belirtti. Erdoğan, "Kuruluşundan bugüne AK Parti'nin tüm kademelerinde bu davaya gönül vermiş hizmet etmiş katkı sağlamış görev almış, bize oy vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ahiret irtihal etmiş kardeşlerimize de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Her yıl dönümü önemlidir, ama 18. yıl dönümü ayrıca önemlidir. Bu yaş, hukukumuzda bireylerin siyasi, ekonomi, sosyal alanlarda güçlerini ispat edişlerinin ifadesidir. Geride bıraktığımız 18 yılın ardında partimiz artık gerek intibasıyla gerekse yetiştirdiği kadrolarla yeni bir safhaya geçmiştir. Kardeşlerim bugün yine gençlik kollarının kapısından içeri giren liseli, üniversiteli gençlerimiz de bayrak yarışında inşallah yarın aynı görevi devralacaklardır. Ana kademede kadın kollarımızda belde, ilçe, il teşkilatlarımızda görev alan arkadaşlarımızın pek çoğuyla aynı veya farklı görevlerde yol yürümeye devam ediyoruz. Sizlere de bu akşam gösterdiğiniz bu ilgi, alaka sebebiyle özellikle teşekkür ediyorum" dedi."Kardeşlerim AK Parti organik bir partidir. Bir başka ifadeyle AK Parti siyaset mühendisliğine içeriden ve dışarıdan kulağına üflenen sufleler ile milletin içinde olmadığı her türlü israfa kapalı bir parti olarak kurulmuş ve hep bu şekilde yol yürümüştür." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:"Gözleri ve gönülleri başka yönlerde olanların AK Parti çatısı altından çıktığında başarısızlığa mahkum olmalarının sebebi işte budur. Biz hep vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz. Hiç şüphesiz bu dava AK Parti'nin 18 yılının çok ötesinde bir davadır. Biz sadece medeniyetimizin ve ecdadımızın kadim Hakk'a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz. Biliyorsunuz her zaman şunu söyledim. Bizim Rabia'mız var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Onun için de bütün oynanan oyunlara kulağımız kapalı olacak ve yolumuza da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Sizleri en kalbi duygularla selamlarken ülkemizin ve milletimizin bekası için canını ortaya koymuş bir halk için daha büyük bedelleri ödemekten de asla çekinmeyeceğiz. Yeter ki Türkiye ayakta kalsın. Yeter ki bu millet namerde muhtaç olmasın. Yeter ki gözünü ve gönlünü bu ülkeye dikmiş yüzlerce milyon kardeşimizin umudu sönmesin. Bu vesileyle sizleri selamlıyorum. Sizlere en kalbi duygularımla Sakarya'yı her zaman olduğu gibi nasıl ki bugüne kadar hep ayakta tuttunuz ayakta tutmaya devam edelim diyorum"AK Parti'nin siyasi parti olmadığını, milletin sivil toplum kuruluşu olarak kuruduğunu dile getiren AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, "Değerli yol arkadaşlarım, gönül dostlarım, kıymetli büyüklerim. Partimizin kuruluş aşamasında o zor günlerde elinizi taşın altına koyarak Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, safında yer alarak büyük emeklerle kurduğumuz belde teşkilatları, ilçe teşkilatları, il teşkilatları, milletin partisi bugün 18 yaşında. Türkiye sevdasıyla millete hizmet aşkıyla ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözüyle yola çıkan kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının kurduğu milletin partisi AK Parti 18 yıldır milletin yanında mazlumun yanında. AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. Milletin kurmuş olduğu bir sivil toplum kuruluşudur" diye konuştu.AK Parti'nin kuruluşunu kutlayan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde çıktığımız bu yolda Allah nice 18 yıllar nasip etsin diyorum. Siirt'te bir şiir okuduğu için ceza almış olan muhtar bile olmaz manşetlerin atıldığı bir dönemde Rabbimin izni, milletin duasıyla birlikte milletin teveccühü olan milletin kurmuş olduğu partinin tabelasını kuran Cumhurbaşkanımızdır. Kuruluşumuzun 18'nci yılı kutlu olsun nice 18 yıllara inşallah" ifadelerini kullandı.Etkinlik kutlamalar için getirilen pastanın kesilip dağıtılmasıyla son buldu. - SAKARYA