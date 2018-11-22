AK Parti'nin Adaylarını Açıklayacağı Yer ve Tarih Belli Oldu

2019 Mahalli İdareler Seçimi için aday belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti'de adaylığı netleşen isimler açıklanıyor. 40 il ve ilçe için belediye başkan adayları Cumartesi günü 13.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Aday tanıtım toplantısı İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.
AK PARTİ'DE NETLEŞEN İSİMLER AÇIKLANACAK
2019 Mahalli İdareler Seçimi için aday belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti'de adaylığı netleşen isimler açıklanıyor.
ERDOĞAN, ADAYLARI HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NDE AÇIKLAYACAK
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir'in içerisinde olduğu 40 ili, 24 Kasım Cumartesi günü 14.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacak.
22 Kasım 2018 Perşembe 13:23