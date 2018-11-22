22 Kasım 2018, 13:23
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AK Parti'nin Adaylarını Açıklayacağı Yer ve Tarih Belli Oldu

AK Parti'nin 40 il ve ilçe için belediye başkan adayları Cumartesi günü 14.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Aday tanıtım toplantısı İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

2019 Mahalli İdareler Seçimi için aday belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti'de adaylığı netleşen isimler açıklanıyor. 40 il ve ilçe için belediye başkan adayları Cumartesi günü 13.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Aday tanıtım toplantısı İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

AK PARTİ'DE NETLEŞEN İSİMLER AÇIKLANACAK

2019 Mahalli İdareler Seçimi için aday belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti'de adaylığı netleşen isimler açıklanıyor.

ERDOĞAN, ADAYLARI HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NDE AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir'in içerisinde olduğu 40 ili, 24 Kasım Cumartesi günü 14.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacak.

22 Kasım 2018 Perşembe 13:23